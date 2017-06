Un torneo di volley (e tanto altro) per ricordare Silvia

foto varie di eventi vari

Un torneo di volley per ricordare un’amica che non c’è più. Appuntamento al Centro Giovanile San Carlo Varese in via Giannone 23. Sabato 24 e domenica 25 giugno appuntamento con “In festa con Silvia”, torneo misto di volley, animazione e giochi per bambini, triangolare di calcio U8, cibo (arrosticini, spiedini, salamelle e patatine fritte), divertimento e tanto altro ancora.

Un’occasione di festa per ricordare con gioia chi ha sempre vissuto col sorriso. L’evento è infatti organizzato dagli amici di Silvia Peluffo, stroncata da un male incurabile a 36 anni.

Sabato a cena e domenica a pranzo una chicca per intenditori: ci sarà la pizza by Piedigrotta di Varese. Sabato 24 giugno alle 21 serata di cabaret con Max Corfini, mentre domenica 25 giugno giochi e gonfiabili per bambini con animazione di Salamino dalle 14.30 e torneo di calcio under 8 dalle 15.

Per informazioni e iscrizioni: Chiara 0332240943 o 3498114203, mail mcguiotto@gmail.com; Mauro 3474296242. Pagina Facebook “Silvia e i suoi amici in festa”.