Un tuffo dove l'acqua è più blu...

Ecco gli appuntamenti del fine settimana:

Meteo - Sabato: soleggiato e molto caldo, afoso in pianura. Massime tra 32 e 36°C. In serata nubi torreggianti lungo i rilievi che porteranno isolati temporali su Alpi e Prealpi, localmente in estensione alla pianura pedemontana nella notte. Domenica al mattino variabile, qualche residuo rovescio all’Est e lungo i rilievi, poi soleggiato e un po’ meno caldo, massime in calo di 2-3°C. In serata nuovamente qualche rovescio o temporale su Orobie e Valtellina.

Varese - Venerdì sport in strada e sabato artisti, musicisti e per finire la pizzica clandestina animeranno le serate in via Sacco e via Robbioni libere dalle auto. Tutto è pronto per un nuovo weekend estivo all’insegna di strade chiuse al traffico e restituite ai pedoni, alle famiglie e a chi ama passeggiare lungo le vie del centro di Varese. – Tutto il programma

Varese – A spasso per i siti Unesco del Varesotto con Morandi Tour. Morandi organizza dal 25 giugno all’8 ottobre una serie di tour con quattro itinerari domenicali che in mezza giornata permetteranno di scoprire questi veri e propri gioielli del territorio varesino – Tutto il programma

Schiranna - Tutte le domeniche da giugno a settembre torna la Navigazione all’ Isolino Virginia (Ore 10.30, 12.20, 15.45 – Partenza dalla Schiranna: navigazione Schiranna – Isolino Virginia). Mezz’ora di Navigazione durante la quale si potranno ammirare le meraviglie del Lago di Varese. Turisti, visitatori e varesini potranno dunque raggiungere il sito Unesco con più facilità. Il servizio verrà svolto nelle giornate di domenica e festivi a partire dal prossimo 25 giugno e proseguirà per tutta l’estate. Prenotazione obbligatoria. Info: info@isolinovirginia.it

www.isolinovirginia.it - Tutte le informazioni

Varese - Da venerdì 23 a domenica 25 giugno, Memorial Fabio Aletti con “Torneo di basket 3 contro 3 under 21″ all’ Oratorio Molina di Piazza XXVI Maggio, Biumo Inferiore.

Varese – Sabato 24 giugno l’appuntamento è al pratone di villa Mirabello, nella parte superiore dei Giardini Estensi, alle 7 di mattina, con vestiti comodi e possibilmente il tappetino: i maestri eseguiranno il “Saluto al sole” e il canto di mantra. - Tutto il programma

Rasa - È tutto pronto alla Rasa di Varese: sabato 24 giugno, ore 14.00, si inaugura la nuova stagione dell’Adventure Park Villaggio Cagnola, che riapre ufficialmente le sue teleferiche e passerelle sospese a grandi e piccini per la nuova stagione estiva.

Masnago - Masnago si prepara a vivere la 39esima edizione del Palio delle sei contrade: il 24 e 25 giugno 2017 si svolgerà la prima fase della manifestazione.

Tema del palio quest’anno sarà: “Lo Sport a Varese” , e il programma della prima parte della manifestazione prevede vari momenti rituali. - Tutto il programma

Varese – Da sabato 24 giugno a domenica 25 giugno. Torna come ogni anni Biumo in Festa con la tradizionale sagra rionale, con i mercatini, i laboratori per i più piccoli, stand gastronomici e la pedalata serale.

Varese – Sabato 24 e domenica 25 giugno appuntamento con “In festa con Silvia”: cabaret, ottimo cibo, pizza di Piedigrotta, sport e divertimento per ricordare un’amica che non c’è più – Tutto il programma

Comerio – Una nuova edizione per Microcosmi Festival. La kermesse ideata dal musicista Vittorio Cosma e del sindaco Silvio Aimetti, torna per la sua quinta edizione dando appuntamento ai cittadini nel bellissimo parco di Villa Tatti Talacchini e per le vie del piccolo paesino. E non solo. Tre gli appuntamenti in programma il concerto dei Perturbazione, Tricarico, i varesini Belize, Street Clerks, il Coro Mongioje, la Tom’s Family – Tutto il programma

Casciago – Casciago apre la rassegna “Musica nelle residenze storiche 2017″ nella meravigliosa cornice di villa Castelbarco. L’appuntamento è per il 23 giugno alle ore 21.00 con un omaggio alla Callas, dal titolo “La voce sua soave”, soprano Gabriella Locatelli Serio, pianoforte Patrizia Salvini.

Albizzate – Una due giorni ricca di eventi che animeranno il paese di Albizzate: si partirà venerdì 23 giugno alle ore 21 con il Concerto in Chiesa del Coro La Dinarda che festeggia i cinquant’anni della sua fondazione, sabato 24 si riproporrà “Il risott d’Albizzate”, la risottata che convoglia centinaia di persone presso la Piazza IV Novembre – Tutto il programma

Besozzo – Domenica 25 giugno Besozzo ospiterà la sua prima Fiera di Bellezza e Benessere, in occasione delle selezioni provinciali di Miss Italia 2017. La kermesse ha un’anteprima musicale: la sera precedente l’evento, sabato 24 giugno alle ore 21, sul palco allestito nella piazza 1° Maggio di Besozzo, ci sarà il concerto rock blues dei T-Roosters – Tutto il programma

Gavirate – Sabato e domenica è in programma «Street Food. We love scartuzzitt», una due giorni golosissima. Lungo un percorso composto da nove tappe gastronomiche ospitate negli «scartuzzitt», il termine che identifica gli abitanti gaviratesi, i golosi partecipanti possono apprezzare diverse prelibate bontà: la porchetta, le specialità alla griglia (panino con il polpo e gli spiedini di pesce) e allo spiedo (costine di maiale e spiedoni), formaggi e salumi, i fritti (rane e anelli di cipolle, patatine, fritto misto), i dolci (gelati, torte, cheescake e crepes), il tutto innaffiato da fiumi di birra.- Tutto il programma

Valganna - Domenica 25 giugno, dopo il concerto “L’orecchio di Orfeo”, verrà inaugurata la mostra in caverna di fotografia e video con tema “L’universo sotterraneo del Monte Campo dei Fiori”, curata dal Gruppo Speleologico del CAI Varese. Appuntamento alla Badia di Ganna.

Orino - Domenica 25 giugno 2017 dalle ore 10.00 alle ore 19.00 in Via S. Lorenzo ad Orino si svolgerà la 3a edizione della “Festa del Pane”. – Tutto il programma

Casalzuigno - Continuano le “Sere FAI d’estate” a Villa Della Porta Bozzolo che apre le sue porte eccezionalmente nelle serate dei venerdì e sabato di giugno per far gustare in modo nuovo e speciale il parco e la residenza settecentesca al chiaro di luna. Una novità è in programma venerdì 23 giugno: alle 20.30 il Coro “Amici della Montagna” di Origgio si esibirà con un programma di canti popolari e fiabe musicali che si intercaleranno alla visita guidata. Venti voci maschili riempiranno di poesia e musica la serata. Ci saranno anche visite guidate – Tutto il programma

Azzio - Porchetta, patatine, animali, e poi birra e chili con carne. Si terrà sabato 24 giugno ad Azzio al parco feste della proloco la festa country. - Tutto il programma

Cuveglio – Il prossimo fine settimana a Cuveglio andrà in scena la formaggella del Luinese, in una sagra organizzata da Comunità Montana, Comune e Pro Loco di Cuveglio e dal Consorzio di Tutela della Formaggella del Luinese. Appuntamento sabato e domenica. – Tutto il programma

Bedero Valcuvia – Arriva la Cronoscalata dul Barbè. La gara valida come seconda prova del campionato provinciale ACSI di gare in salita; l’evento sarà quindi riservato ai soli tesserati ACSI ed enti consulta – Tutto il programma

Laveno Mombello – Sono iniziate nella serata di mercoledì 21 giugno e andranno avanti fino a sabato le iniziative per la “Festa Europea della Musica”. Dopo il successo dello scorso anno infatti, l’associazione formata dai cittadini lavenesi, ha deciso di tornare “in campo” e presentare un ricco programma che andrà a svilupparsi in diversi luoghi. - Tutto il programma

Castelveccana – E’ in programma per venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 giugno la Sagra dei Formaggi Varesini, arrivata all’ottava edizione, la manifestazione abbina la produzione casearia varesina alle più note birre europee, dando particolare rilievo alle Trappiste Belghe. Cucina sempre aperta con grigliate, piatti italiani e mitteleuropei , in abbinamento alle circa 40 birre degustabili. – Tutto il programma

Porto Valtravaglia – La Pro Loco di Porto Valtravaglia organizza per il 23, 24 e 25 giugno la festa del vino in Piazza Imbarcadero.- Tutto il programma

Maccagno con Pino e Veddasca – Sabato 24 giugno alle ore 17.00, presso l’Auditorium di Maccagno in via Valsecchi 23, Incontro con l’autore, presentazione del libro fotografico di Cinzia Battagliola (www.cinziabattagliola.it/about) “Sul filo dei sogni”.

Maccagno con Pino e Veddasca - Sabato pomeriggio 24 giugno il CAI Luino con il patrocino del comune di Maccagno con Pino e Veddasca organizza una camminata tra le vi e di Maccagno per conoscere in modo più approfondito un angolo del territorio del luinese accompagnati da Federico Crimi e Maurizio Isabella noti ricercatori storici. – Tutto il programma

Ispra – Si svolgerà domenica 25 giugno alle ore 10,30 presso la Chiesa Parrocchiale San Martino Vescovo, piazza San Martino la diciassettesima edizione del Premio organizzato dalla “Famiglia Isprese 1985”.

Ispra – Sul Lungo Lago P.le Cesare Rapazzini dal 23 all’25 giugno, la prima edizione di Ispra Street Food , ristorazione itinerante con 15 selezionatissimi food truck con panini d’autore, fritti e cucina gourmet.

Angera – Sabato sera in piazza Emigrati barzolesi in frazione Barzola stand gastronomico dalle 18.30 e musica dal vivo dalle 21.

Ternate – Nel fine settimana torna “Motor’s Lake”, la grande festa stagionale organizzata dal Moto Club Gemonio nella quale si alternano gli eventi per i bikers a musica e spettacoli aperti a tutti, con il supporto di un banco gastronomico sempre in funzione.

Casalelitta - Torna la sagra Country da Matt, organizzata dall’Associazione giovanile Matt de Casàa, nata nel 2012 da un creativo gruppo di giovani di Casale Litta in collaborazione con l’Assessorato comunale alle Politiche Giovanili.

Curiglia con Monteviasco – Domenica 25 giugno arriva la “Festa Paesana” a Piero, con un programma semplice semplice: ore 11 messa, ore 12 pranzo, con polenta e spezzatino e piatti tipici della cultura gastronomica montana lombarda; essenziale come un panino alla salamella e un bicchiere di vino.

Viggiù – È la notte più breve dell’anno, la giornata più lunga; è il solstizio d’estate e a Viggiù torna “La nott da la stria”, una serata di musica, cucina, astronomia e tanto altro, per una notte all’insegna del divertimento. L’appuntamento è per venerdì 23 giugno a partire dalle 19 in Piazza Albinola, dove verrà allestito lo stand gastronomico con il servizio self-service delle streghe. – Tutto il programma

Gorla Minore – Venerdì 23 e sabato 24 giugno Gorla Minore ospiterà la manifestazione “Storie e Leggende del Giro d’Italia”, una due giorni di ciclismo dedicata alla centesima edizione della Corsa Rosa che avrà come ospiti, tra gli altri, Gianni Bugno e Michael Rogers. – Tutto il programma

Bisuschio – Torna per due fine settimana la Sagra dell’Arrosticino Abruzzese, settima edizione dell’appuntamento tra i più amati dai buongustai della Valceresio. Appuntamento venerdì e sabato.

Porto Ceresio - La piccola editoria in mostra sulle rive del Ceresio. Si apre venerdì 23 giugno la sesta edizione di “Libri al Lago”: fino al 2 luglio tantissime iniziative, presentazioni, incontri e un laboratorio di scrittura – Tutto il programma

Besano – Dallo street food al palo della cuccagna: tre giorni di gran festa per San Giovanni. Da venerdì 23 a domenica 25 giugno tantissime iniziative per la festa più sentita da tutti i besanesi – Tutto il programma

Casorate Sempione - Il 2017 è il decimo anniversario della Festa della Musica del Corpo Musicale “La Casoratese” che come di consueto si terrà all’area feste in via Roma a Casorate Sempione i giorni 23-24-25 giugno. Street Food Parade, musica e tanto altro - Tutto il programma

Lonate Pozzolo – Appuntamento con la storia sabato 24 e domenica 25 giugno a Tornavento e alla Vecchia Dogana di Lonate Pozzolo. La XXI edizione della rievocazione storica della Battaglia di Tornavento è organizzata dai Cavalieri del Fiume Azzurro, dal Tercio de Saboja in collaborazione con l’associazione Tornavento vive – Tutto il programma

Gallarate – Nuova edizione, la 33ª, della Festa della Comunità di Moriggia. Domenica 25 giugno alle 21.15 da Colorado Cafè, Paolo Casiraghi interpreterà Suor Nausicaa. - Tutto il programma

Fagnano Olona - JAZZaltro riparte nella stagione 2017 come sempre offrendo un palinsesto di proposte musicali differenziate e di alto profilo. Anche quest’anno band provenienti da diversi paesi. Nuove sfide, estetiche e musicali, croossover fra generi (classico, jazz, etnico e persino beatbox) con artisti di grande valore.

Quest’anno la partenza è di grandissimo fascino con L’Orchestra da Tre Soldi, a grandissima richiesta, che si esibirà domenica 25 giugno nell’area feste di via De Amicis a Fagnano Olona. – Tutto il programma

Samarate – Sabato 24 e domenica 25 giugno prossimi alla Cascina Costa di Samarate sarà teatro del 23° Revival Mv Agusta, del 17° MV Agusta Owners Meeting e del 12° Magni Owners Meeting. – Tutto il programma

Gerenzano - Terza settimana della Festa di San Giacomo. L’ultima settimana parte venerdì 23 giugno e va avanti fino a domenica. – Tutto il programma

Gerenzano - Le Pro Loco di Gerenzano e Uboldo organizzano per domenica 25 giugno la “Festa in Campagna” presso il Fontanile di San Giacomo a Gerenzano. – Tutto il programma



Legnano - Il Castello visconteo torna indietro nel tempo. Per tre giorni torna «Castello in festa» la manifestazione giunta alla sua seconda edizione che riporta i visitatori indietro fino al Medioevo. Info www.castelloinfesta.com.

Tradate – Sabato Notte bianca in corso Bernacchi e per le vie del centro città: negozi aperti, musica, spettacoli, servizio bar e ristò all’aperto, e molto altro.