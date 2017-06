Un Varese Liberty tour di mezza estate

Un nuovo Varese Liberty Tour è programmato per domenica 18 Giugno: come di consueto organizzato dall’agenzia Morandi di Varese, si tratta dell’ormai celeberrima visita guidata su pullman gran turismo fra le bellezze liberty della città giardino, che permette di scoprire angoli e aneddoti unici della nostra provincia.

Il tour parte la mattina alle 10 e il pomeriggio alle 15 dalla Stazione FFSS poi arriva in piazza Monte Grappa, Giardini Estensi, Villa Recalcati, Hotel Palace, Funicolare, Birreria Poretti. Il ritorno è alla Stazione delle Ferrovie dello Stato, con fermata anche in piazza Monte Grappa.

Le, possono avvenire presso l’agenzia Morandi Tour in via Dandolo 1, o chiamando al 0332 287146 e anche on line al sito: www.vareselibert ytour.it