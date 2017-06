busto arsizio varie

Un week end di festa a Bimbilandia, la manifestazione che da un paio di anni catalizza l’attenzione dei bimbi e che anche in questa edizione è stata interamente dedicata a loro, organizzata come sempre dall’ Associazione culturale fagnanese “Lombardia Lucania”, l’asilo nido “Grillo Parlante”con Barbara, Sara e Sonia e il parco giochi “Lollipop” con Lucy e Raffaele.

Il nostro gruppo che si è formato lavorando insieme, è cresciuto nel tempo e si è consolidato nell’amicizia e stima reciproca, trovando sempre volentieri la collaborazione o il patrocinio della Pro loco e del Comune.

Di conseguenza il format base resta lo stesso con i giochi e il divertimento del truccabimbi, dei magnifici gonfiabili, ma poi ogni edizione è diversa dalle altre e cambia ogni volta in merito alle attrazioni che fanno e faranno da cornice, raccontano gli organizzatori.

Inoltre si cerca di valorizzare l’ottimo lavoro che viene svolto sul territorio regalando spazio a esibizioni sportive diverse, riservando uno spazietto femminile con alcune bancarelle di Hobbisty e artigianali..

Un divertentissimo laboratorio con le bolle di sapone ha conquistato i bambini la domenica e se il sabato il battesimo della sella era sui pony, la domenica invece tutti estasiati dalla possibilità di salire, sempre ovviamente accuratamente seguiti su un cavallo vero grazie al ranch TTB Love delle Fornaci.

Baby dance, letture animate, giochi di gruppo, passando tra divertimento e ambito culturale, con un occhio al sociale ospitando anche in questa occasione i volontari dell’associazione attiva in Congo che seguono i bambini aiutati nella crescita e formazione da Don Crispino Onlus. Momento simpatico per tutta la famiglia e soprattutto per i bimbi, per festeggiare insieme la fine dell’anno scolastico e l’arrivo delle vacanze estive divertendosi in paese.

Un super ringraziamento alle associazioni intervenute, ai preziosi partners organizzatori della festa e ai volontari che sotto un sole cuocente di un caldo davvero anomalo per il periodo, hanno saputo condurre fino alla conclusione la manifestazione dell’area verde delle scuole elementari.

Oltre la stanchezza, il caldo e la fatica, il sorriso dei bambini resta la soddisfazione più grande

Buona estate a tutti e ci vediamo a settembre per la prossima edizione