Un week end tutto da correre

A Solbiate Arno tutto pronto per un weekend di corsa all’insegna del divertimento e dello sport. Le associazioni Ne Arte Ne Parte e Say organizzano sabato 24 e domenica 25 giugno due grandi eventi.

Si parte con la storica Giraingiro, la corsa podistica non competitiva di 7 km e si finisce con la Colour Run quest’anno alla sua prima edizione a Solbiate Arno.

Per rimanere aggiornati e per ulteriori informazioni basta seguire le pagine Facebook delle due associazioni. Tutte e due le corse partiranno da Piazza Italia con orari differenti. Per la Giraingiro l’inizio è per le 18 con ritrovo alle 17.30, mentre per la Colour Run si parte alle 17.30 con ritrovo alle 17.

La Colour Run è aperta anche agli amici a quattro zampe. A seguire aperitivo e musica in Piazza Italia per festeggiare l’inizio delle estate.