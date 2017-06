Un weekend a colori

Ecco gli appuntamenti del fine settimana:

Meteo – Sole e caldo nella nostra provincia nel weekend del 17 e 18 giugno. Secondo le previsioni del Centro geofisico prealpino, sabato sarà ben soleggiato e caldo. Qualche passaggio nuvoloso sulla Lombardia orientale. Tempo asciutto. Domenica, nella notte e al mattino banchi nuvolosi irregolari, in giornata soleggiato e caldo più afoso. Poche nuvole di bel tempo sui monti in dissoluzione a sera.

Varese - Sabato 17 giugno è il giorno del Varese Pride. Ci sarà anche l’attivista americano per i diritti umani sul palco del Pride varesino, che avrà inizio alle 15, e culminerà con il palco alle 17. – Quello che c’è da sapere

Varese - Sabato 17 sarà la volta dell’evento TedX – Tornare a crederci – che si svolgerà nella Sala Napoleonica del centro congressi di Ville Ponti. Sul palco dell’evento saliranno 10 speaker che racconteranno la propria storia declinando il tema della prima edizione, che è appunto “Tornare a crederci” – Tutto il programma

Varese – Torna anche questo venerdì e sabato la sperimentazione dei weekend a piedi per le vie del centro di Varese. Venerdì 16 e sabato 17 giugno, dalle ore 20.00 a mezzanotte, saranno pedonali.

Varese – E ancora prosegue l’iniziativa Solevoci Festival e Incanto a Varese ì. – Tutto il programma

Varese - Venerdì ai Giardini Estensi di Varese c’è la festa dei vent’anni di Naturat con un programma di eventi per i più piccoli e sport nel pomeriggio e concerti la sera. In scena Bassistinti, Pan Del Diavolo e Moplen. – Tutto il programma

Varese - Venerdì 16 giugno, alle ore 22.30, al salone di Varesecorsi in piazza Motta appuntamento d’eccezione con Luca Guenna e Carmen e les Papillons, che aprono la settiman edizione del Festival Rock’n’roll Varese. - Tutte le informazioni

Varese – Sabato e domenica, ore 9-20 nel centro cittadino le bancarelle del mercato alimentare.

Varese - Alla Galleria PUNTO SULL’ARTE a Varese (Casbeno) si è possibile visitare la IV Edizione della mostra “20 15×15 / 20×20 | Collezione PUNTO SULL’ARTE 2017”. 13 artisti, tra cui pittori e scultori italiani e stranieri con diverse esperienze nazionali e internazionali, si sono messi alla prova anche quest’anno con opere di piccolo formato. - Tutte le informazioni

Varese – In piazza Repubblica c’è la street food, Platea Cibis: da giovedì 15 giugno a domenica 18 giugno con l’associazione Confesercenti Regionale Lombardia sede territoriale di Varese.

Varese - Ve lo sareste mai immaginato di poter gustare a Varese un caffè all’americana, immergendosi anche solo per qualche minuto nell’atmosfera della Grande Mela? Tutto questo diventa realtà da sabato 10 giugno quando in pieno centro nel Cortiletto Manzoni inizia la sua attività Dr. Cup Coffee Therapy, una vera e propria caffetteria in stile a stelle e strisce, ma con un’impronta tutta italiana.

Velate – Domenica uscita narrante alla scoperta della storia medievale di Velate con visita al borgo antico e nel verde del corso del Vellone: ritrovo alle 15 alla chiesa di San Giovanni Battista in via Astico. Info al 347.7885147.

Valganna - Sabato sera e domenica per tutto il giorno torna la Sagra della Cipolla.

Schiranna – Alla Schiranna c’è Psychiatric Circus, lo spettacolo di circo-teatro più folle della stagione che ha già girato l’Italia (ingresso vietato ai minori di 14 anni).

Avigno – All’oratorio in via Astico 14 per tutto il fine settimana l’appuntamento è con la Festa Patronale.

Buguggiate - Riso e jazz. Una serata sotto le stelle davvero da non perdere. Domenica 18 giugno dalle 19.30 la Pro Loco e il Circolo di Buguggiate hanno organizzato la “risottata di San Giovanni“. Per le vie del centro storico verrà servito un risotto “profumato” dalle note della musica jazz. Il risotto sarà gratuito per tutti. Chi vorrà cenare degustando altri piatti potrà servirsi ad uno stand gastronomico con cibo e bevande di vario genere. Sul palco i ragazzi dei Basket Bounce un gruppo jazz e fusion innovativo e giovane pronto a divertirvi. - Tutto il programma

Azzate - Un’apericena solidale sabato 17 giugno alle ore 19.30 in piazza Belvedere e il ricavato sarà devoluto alla popolazione del comune di Accumoli. La serata sarà accompagnata da musica dal vivo. – Tutto il programma

Azzate - Apertura straordinaria dello Stendipanni, il mercatino della solidarietà gestito dall’associazione di Azzate Mamme in Cerchio. Il “fuori tutto” del mercatino avrà luogo sabato 17 giugno dalle 9, 30 alle 12,30 – Tutte le informazioni

Carnago – Per tutto il weekend nel parco area feste in via Brianzola, dalle 19, gnocchi di tutti i tipi e non solo, alla sera musica per ballare in compagnia.

Cadegliano Viconago – Antropolaroid, immaginazione, musica, memoria. Spettacolo di cupa bellezza, struggente, attraversato da un’inquietudine dolorosa, dove a tratti si coglie ugualmente, amaramente, l’occasione di ridere. Appuntamento sabato 17 a Villa Menotti – Tutto il programma

Taino – La “favola” è il tema della seconda edizione del Festival dei Punti Cardinali in programma sabato 17 e domenica 18 giugno nel Parco di Taino (VA), sul Lago Maggiore, in quel teatro naturale offerto dal “Luogo dei 4 punti cardinali”, la scultura-monumento di Giò Pomodoro che celebra il solstizio d’estate. - Tutto il programma

Agra – Domenica 18 giugno, ore 12.30 grande pizzoccherata ad Agra alla struttura della proloco. L’evento è organizzato dall’ANPI di Luino, che propone antipasti fantasia, pizzoccheri valtellinesi, dessert, vino e acqua. – Tutte le informazioni

Caravate - Torna la manifestazione Caravate Country organizzata dalla Pro Loco. L’appuntamento è per sabato 17 e domenica 18 giugno. Con la partecipazione dell’Accademia Italiana della costina – Tutto il programma

Daverio – Sabato 17 giugno, dalle ore 21, al Circolo Cooperativo di Daverio, grande concerto Rock anni ’70, ’80 e ’90. Birra a fiumi e Grigliata.

Monvalle – Continua fino a sabato sera, “Gurèe Bach Rockfesta 2017″ la tre giorni di concerti e birra. – Tutto il programma

Cuvio – Valcuvia in festa con “Arte ciliegie e musica” al parco comunale il 16-17-18 giugno. Specialità: arrosticini, porchette e risotto a volontà – Tutto il programma

Cocquio Trevisago – Il 17 giugno a Cocquio Trevisago torna l’ormai a tradizionale Festa Ungherese, organizzata dall’Associazione Culturale italo-ungherese “Casa Ungherese Magyar Hàz” e dall’Associazione Amici di Cocquio Gruppo Culturale Sportivo. Danze popolari, stand gastronomico e tanto altro. – Tutto il programma

Angera – Doppio appuntamento sul lungolago in occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue. Sabato 17 giugno, l’Avis di Angera e Taino organizza il concerto della cover band “Tra Liga e realtà“. Il gruppo si esibirà alla tensostruttura di piazza Garibaldi per una serata all’insegna della musica e del divertimento. Per l’occasione, dalle 19, sarà attivo uno stand gastronomico. Domenica 18, sempre sul lungolago, dalle 10 alle 18 è in programma l’esposizione di auto militari e accessori.

Ispra – Si svolgerà sabato 17 giugno a partire dalle ore 19 per protrarsi fino a mezzanotte, per le vie del centro storico di Ispra con fulcro in Piazza San Martino, la prima edizione di “Ispra In-cultura- commercio-turismo”. – Tutto il programma

Ispra - Tutto pronto a Ispra e sul Lago Maggiore per la disputa di una delle regate veliche più attese e importanti dell’intero bacino del Verbano, la “Sulla rotta dei Mazzarditi”, giunta alla 32a edizione.- Tutto il programma

Luino – Appuntamento previsto per domenica 18 giugno a partire dalle ore 20.30 al Parco a Lago di Luino per il progetto Into The Wild deigli studenti del Liceo V. Sereni - Tutto il programma

Luino - Il 18 giugno dalle ore 14.30, per tutto il pomeriggio, si terrà presso il Parco a Lago di Luino l’evento “Rimetti in circolo la vita” organizzato dalla Croce Rossa di Luino. – Tutto il programma

Vergiate - Neverwas Radio vi aspetta a Corgeno. E’ in programma per venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 giugno il festival organizzato dalla web radio con concerti e non solo. – Tutto il programma

Induno Olona – Venerdì 16 giugno, alle 19, è in programma la seconda risottata della stagione 2017 della Pro Loco di Induno Olona. – Tutto il programma

Gallarate - Apre sabato 17 giugno la mostra Global Learning. Pratiche artistiche e attività educative al MA*GA. L’esposizione presenta alcuni tra le opere e i progetti realizzati al MA*GA durante i workshop condotti e curati dagli artisti – Francesco Bertocco, Stefano Cagol, Andrea Caretto e Raffaella Spagna, Roberto Fassone, Ettore Favini, Alessandra Ferrini, Jacopo Miliani, Cesare Pietroiusti, Valerio Rocco Orlando, Luca Trevisani, Enzo Umbaca – invitati a collaborare con gli studenti delle scuole superiori di secondo grado, le Accademie, gli insegnanti. – Tutto il programma

Casssano Magnago - Alla Magana appuntamento con la Street Food Parade. Da venerdì a domenica attese migliaia di persone: musica, ogni genere di specialità, giochi per i bimbi e molto altro. – Tutto il programma

Cassano Magnago - Fantasy, spettacolo serale a tema medievali, una sessantina di espositori hobbysti, il risotto nella pentola da Guiness: sono gli ingredienti del Cassano Fantasy, evento promosso dalla Pro Loco cassanese e giunto alle quarta edizione. L’appuntamento è per sabato 17 giugno, dalle 18, sul’alberato viale delle Rimembranze. – Tutto il programma

Cardano al Campo – Una serata da non perdere, per gli appassionati di fumetto, ma soprattutto per i tifosi del Napoli. Il Circolo Quarto Stato dedica (venerdì 16 giugno, dalle 21.30) una serata alla figura intramontabile di Diego Armando Maradona, attraverso la graphic novel di Paolo Castaldi, pubblicata da BeccoGiallo editore. - Tutto il programma

Fagnano Olona – Sabato 17 e domenica 18 giugno torna Girinvalle lungo le rive del fiume Olona. Le Pro Loco di Fagnano Olona, Solbiate Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona, organizzano all’11esima edizione del Girinvalle, una manifestazione che ogni anno conta migliaia di presenze grazie alle tantissime iniziative che vengono proposte dalle associazioni che aderiscono. - Tutto il programma

Fagnano Olona – Il gruppo Fai Giovani del Seprio organizza una giornata davvero particolare al Castello Visconteo. L’appuntamento è in piazza Cavour nella giornata di sabato per l’evento «Fai… un pomeriggio d’estate al Castello»: alle 17 e alle 17.45 i visitatori sono accolti da un momento in musica per poi proseguire nella visita dell’edificio accompagnati da figuranti in costume medievale. La giornata poi prosegue con un aperitivo sulla terrazza e alle 18.30 con un concerto nel cortile del Castello a cura dell’associazione Amici del Bellini. Per l’occasione è anche possibile ammirare una riproduzione in miniatura del Castello Visconteo realizzata a mano da Gianni Pavanello. Costo 15 euro, 10 euro per gli iscritti Fai, info e prenotazioni a faigiovani.seprio@fondoambiente.it.

Busto Arsizio – Sabato 17 giugno, dalle 10 alle 17, Alfonso Cassarino, agente immobiliare Remax, vi aspetta in via Cherubini 3 a Busto Arsizio per un Open House – Tutto il programma

Busto Arsizio – “Di penna e di matita” è il titolo della mostra delle vignette di Yama, il vignettista di Varesenews, che approda a Busto Arsizio. Ad ospitare i disegni di Pierre Ley, che ripercorrono un anno di cronaca del quotidiano on line, sarà la Galleria Boragno di via Milano, lo spazio culturale della libreria Bustolibri.com. L’inaugurazione è prevista per giovedì 15 giugno alle 18 e la mostra sarà a Busto fino al 30 giugno e sarà aperta nei giorni di apertura della libreria dalle 9,30 alle 19,30 oltre al sabato e alla domenica dalle 11 alle 12,30.

Castellanza – Da venerdì 16 giugno a domenica 18 giugno i giardini pubblici di Via Cantoni ospiteranno la Festa di Solidarietà Famigliare organizzata dall’associazione castellanzese con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Sociali e al Lavoro della Città di Castellanza. - Tutto il programma

Saronno – La prossima domenica, 18 giugno, un nuovo appuntamento con “la nostra identità”. Verranno presentati due volumi, con i rispettivi autori, dedicati ad aspetti poco conosciuti del territorio milanese e insubre. - Tutto il programma

Lugano - Sabato 17 giugno la grande musica esce dai suoi luoghi abituali: Piazza Luini, a Lugano, sarà lo scenario di una serata lirica a cielo aperto dal sapore estivo, rivolta al pubblico di tutte le età. In diretta dall’Opernhaus di Zurigo e contemporaneamente alla Sechseläutenplatz, sarà trasmessa su grande schermo l’opera di Giuseppe Verdi “Un ballo in maschera”. L’evento è gratuito.

CINEMA - Le uscite al cinema e la programmazione nelle sale – Tutto il programma