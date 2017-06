Un weekend da leccarsi i baffi con la Casoratese

Costine a gogò - Minigolf Varese

Il 2017 è il decimo anniversario della Festa della Musica del Corpo Musicale “La Casoratese” che come di consueto si terrà all’area feste in via Roma a Casorate Sempione i giorni 23-24-25 giugno.

Dopo aver conquistato il 3° posto nella categoria superiore al recente Concorso Interbandistico di Bannio Anzino e chiusa la prima parte della stagione musicale 2017, i musicisti per tre giorni riporranno i loro strumenti nelle custodie e indosseranno il grembiule per avventurarsi con tutta la loro passione, nel mondo della ristorazione.

Quest’anno le proposte gastronomiche e gli spettacoli sono particolarmente invitanti.

Venerdì 23 Music Street Food Parade. L’apertura della festa è all’insegna del cibo di strada: Farinata artigianale, panino con porchetta calda pecorino e melanzane grigliate, fritto di pesciolini e verdure in cartoccio, succulenti hamburger, hot dog, costine di maiale arrosto, arancini, olive all’ascolana, crepes, cannoli e altre sfiziosità, senza dimenticare i classici panini alla salamella e patatine fritte a quintali. Birre classiche e artigianali saranno servite nel chiosco centrale.

La serata del venerdì ospiterà i “Fio de la serva”, un promettente gruppo di giovani che partiti nel 2007 proponendo brani di Davide Van de Sfroos, stanno ora esplorando con passione le radici della tradizione folk Italiana ed europea.

Sabato 24 giugno La serata sarà all’insegna del cabaret con Max Bunny, Italo Giglioli e Ale Bellotto.

Alla proposta della cucina del venerdì si affiancano le nostre specialità di pasta e gnocchi, fritto misto di pesce, fagioli alla texana, tagliere misto di salumi e formaggi, grigliata e altro ancora.

Domenica 25. Il pranzo alla FESTA DELLA MUSICA è ormai diventato una tradizione. La cucina è aperta con tutte le sue proposte e solo per chi si prenota è possibile gustare una fantastica paella valenciana preparata nella classica padella, con l’immancabile bicchierone di sangria che accompagna il tutto.

La sera della domenica ospiterà il gruppo DueDiDue che ci accompagnerà fino all’estrazione dei premi della lotteria.

Per tutta la durata della festa ci saranno promozioni e sconti per i possessori della carta “Amici della Banda” e inoltre sarà presente uno stand dove sarà possibile sottoscrivere l’adesione alla nostra nuova iniziativa.

«Teniamo a sottolineare che la festa e l’iniziativa della carta sono attività che hanno come unico scopo il finanziamento delle nostre attività, l’acquisto di strumenti, i corsi allievi tenuti da insegnanti professionisti, la gestione della “Casorate Junior Band” e la sopravvivenza di questa eccellenza musicale della nostra provincia.

«Lo staff della Casoratese ci tiene a ricordare che tutto quello che è servito alla festa è cucinato e preparato dai nostri cuochi e non da persone o società esterne».

La cucina per tutte le tre sere aprirà alle 19 con possibilità di aperitivo con tagliere e chiuderà verso le 23:00.