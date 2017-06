Un weekend di iniziative in centro

Si annuncia un altro weekend ricco di iniziative e di eventi a Varese. Un programma fitto che il Comune di Varese ha deciso di accompagnare con una seconda sperimentazione di pedonalizzazione del centro città.

Venerdì e sabato sera quindi si potrà passeggiare liberamente per le vie del centro. Inoltre, al centro della via Sacco chiusa al traffico, sabato sera verrà installato un maxi schermo per assistere alla partita in occasione della finale di Champions League. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Ascom Varese e il Comitato di via Sacco. La sperimentazione di pedonalizzare le strade del centro si allargherà anche ad altre vie rispetto allo scorso weekend. Venerdì 2 e sabato 3 giugno, dalle ore 20 all’una di notte, saranno pedonali: via Sacco, via Robbioni e via del Cairo. Piazza Beccaria e via Vetera e Cacciatori delle Alpi. Via Volta. Via Carrobbio, piazza Motta e primo tratto di via Bizzozero.

“La sinergia con i commercianti e le attività può davvero dare ottimi risultati nell’interesse di tutta la città – dichiara Ivana Perusin, assessore alle Attività produttive - Stiamo riscontrando grande entusiasmo e voglia di mettersi in gioco da parte di tutti per arrivare ad avere una città sempre più attrattiva e viva. Ringrazio tutte le associazioni dei commercianti e le singole attività che ci stanno supportando nelle realizzazione di tante iniziative. I commercianti che abbiamo incontrato hanno sposato l’idea delle sperimentazioni di pedonalizzazione del centro. Grazie all’impegno di tutti possiamo anche proporre alla città diversi eventi a disposizione dei cittadini”.

“Sabato scorso la prima sperimentazione di pedonalizzazione è andata molto bene – insiste Dino De Simone, assessore all’Ambiente - Centinaia di varesini hanno potuto apprezzare la bellezza di passeggiare fino ai Giardini Estensi in strade libere dalle auto. E’ l’idea di poter vivere la città a piedi, in una Varese a misura di famiglie, di giovani e di bambini. Il centro della nostra città si presta perfettamente a queste soluzioni. Certo questo deve essere accompagnato nel prossimo futuro con un potenziamento dei servizi e dei mezzi pubblici in modo da dare sempre più alternative alle persone che scelgono di lasciare a casa la propria auto”.

Venerdì 2 giugno è prevista anche l’apertura straordinaria della funicolare per il Sacro Monte in occasione della Festa del 2 giugno. La funicolare sarà in funzione dalle ore 10 alle ore 19.30.

Inoltre, domenica 4 giugno i Giardini Estensi saranno di nuovo protagonisti di importanti iniziative. L’Associazione “Un cuore con le Ali” in collaborazione con musicisti e il Comune di Varese organizza per domenica 4 giugno dalle 14.30 alle 19 la terza edizione di ” Estensi in Musica “ ( di Strada ). 30 Musicisti e Artisti di strada coordinati artisticamente da Marco Furini e seguiti da uno staff di 12 persone si esibiranno nel cuore verde del centro di Varese. Lo scopo dell’evento è sia la valorizzazione delle peculiarità e bellezze paesaggistiche, naturali e artistiche dei Giardini Estensi, che la rappresentazione della strada non come disagio sociale ma come opportunità di incontro da realizzarsi attraverso le molteplici forme che l’arte e la musica di strada offrono.

Domenica sera invece, sempre ai Giardini Estensi, dalle 21 spazio alla Banda Musicale “G. Verdi” di Capolago per l’annuale concerto che inaugura la programmazione delle iniziative di spettacolo ed intrattenimento per l’estate varesina 2017. Il concerto, in caso di pioggia, si terrà nella tensostruttura dei Giardini. Al termine del concerto spettacolo pirotecnico di grande impatto visivo e sonoro per tutti gli spettatori. Ingresso libero.