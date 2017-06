Un weekend pieno di soddisfazioni per la Varese Life Master

Foto varie di nuoto

Ottimo esordio in acque libere per gli atleti della squadra Varese Life Master, alla prima tappa del circuito Fin (federazione italiana nuoto).

Il 2 giugno un gruppo di nuotatori varesini ha affrontato la traversata ligure Cavi-Sestri sulle distanze di 3km e del miglio marino (1,8 km). Si tratta di una delle traversate più storiche, dal 1975.

Nella categoria master 40 è arrivato un secondo posto grazie alla prestazione di Francesco Brezzi e un bronzo per Fabrizio Pagliara, guidati dal coach Giacomo Greco. Niente podio per gli altri atleti, ma ottimi tempi.

Foto varie di nuoto

Domenica 4 giugno sono arrivate altre ottime prestazioni al Lago Moro in Valcamonica per due atlete. Sabrina Troiani ha conquistato un significante nono posto assoluto tra le donne nella traversata di 3,3 km. Settimo assoluto per Ena Bruni nella gara da 1,7 km.

«È solo l’inizio – commentano i ragazzi delle Varese Life Master – di una nuova magica stagione di acque libere, un mondo che sta prendendo sempre più spazio e atleti. Ci troverete spesso a nuotare al lago di Monate con le nostre boe. Vi aspettiamo».