Una bustocca alla Uyba: ecco Stefania Dall’Igna

Futura Volley Uyba 2016 2017

(foto Facebook – UYBA)

Sarà Stefania Dall’Igna (classe 1984) il secondo palleggiatore della UYBA 2017/18, un gradito ritorno al Palayamamay e alla Futura Volley che nella stagione 2000/2001 l’ha lanciata nella pallavolo di alto livello.

Da ragazzina promettente, Dall’Igna è oggi una delle palleggiatrici più esperte della serie A1 italiana, con oltre 78 presenze in maglia azzurra e tanta esperienza tra Vicenza, Jesi, Piacenza, Urbino e Monza e due stagioni nel campionato francese con la maglia del Beziers dal 2013 al 2015.

Dopo l’ultima stagione con il Team Saugella Monza, Stefania Dall’Igna ora è pronta a immergersi nella nuova avventura, curiosa anche di lavorare con coach Mencarelli: «Sono contentissima di tornare a Busto Arsizio, ho sempre sperato di poter tornare nella società che mi ha dato l’opportunità tanti anni fa di iniziare la mia carriera in serie A. Ho sempre seguito con attenzione le vicende sportive biancorosse e ho apprezzato il fatto che la società abbia sempre fatto passo in avanti diventando una delle più solide a livello italiano ed europeo. Ho avuto altre proposte per la prossima stagione, ma ho scelto la UYBA senza dubbi. Ho già parlato con coach Mencarelli, con cui non ho mai lavorato, ma per cui ho sempre nutrito una grande stima: la squadra che sta nascendo mi sembra equilibrata, è un bel mix di ragazze giovani ed esperte e credo che possa dare del filo da torcere a tutte le avversarie. Io vengo per dare il mio contributo e mi metto a completa disposizione delle esigenze della squadra: quando sarò chiamata in causa darò tutta me stessa per il bene del team».