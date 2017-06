Una camminata nel verde per sostenere FiloRosa Auser

Una camminata in rosa per sensibilizzare sul tema della violenza domestica, ma anche per sostenere chi lotta quotidianamente per prevenire il fenomeno e assistere le vittime.

«Il Filorosa Auser, associazione onlus in Cardano al Campo nata come associazione impegnata nell’aiuto alle donne vittime di violenza domestica, intende sensibilizzare l’opinione pubblica con un evento che aiuti concretamente l’associazione nel sostenere i costi professionali derivanti dal sostegno psicologico e affiancamento alle donne in difficoltà».

“Camminata in rosa” è il nome dell’evento, promosso in collaborazione con Pro Loco Cardano al Campo e con il patrocinio dei Comuni di Cardano al Campo e di Samarate, del Parco del Ticino, della Provincia di Varese.

«Lodevole è anche la partecipazione di volontari e delle associazioni che si sono resi disponibili convergendo su un obiettivo condiviso: davanti alla piaga della violenza domestica si è constatato che si è fatto fronte comune indipendentemente dall’appartenenza ad un partito piuttosto che ad un altro. La disponibilità si sta dimostrando sempre più concreta».

La camminata per Filo Rosa Auser si terrà all’interno del parco del Ticino, nel percorso verde anello di Cardano -CT per una lunghezza di 5,2 km, un percorso considerato facile. L’appuntamento è domenica 11, il costo d’iscrizione (dai dodici anni in su) è di 5 euro, interamente devoluti come contributo all’associazione Filorosa AUSER onlus (a titolo di autofinanziamento). Al termine della camminata ai partecipanti sarà offerto un piccolo rinfresco.

Il ritrovo è previsto domenica 11 giugno dalle 9.30 al pattinodromo di via Carreggia, partenza ore 10.30. Alle 12 piccolo buffet per tutti. In caso di maltempo l’iniziativa sarà rinviata alla domenica successiva, 18 giugno.

«L’associazione Filorosa Auser onlus ringrazia tutti coloro che a vario titolo hanno reso possibile l’iniziativa: volontari e associazioni che affiancheranno Filorosa AUSER onlus nell’organizzazione dell’evento garantendo anche la sicurezza dei partecipanti; un ringraziamento particolare per chi opera sul nostro territorio va alla Pro Loco e alla Protezione civile di Cardano al Campo, e alle associazioni sportive che sul territorio di Cardano al Campo hanno pubblicizzato l’evento tra i loro iscritti».

Per info e iscrizioni: tel. 348 1559973 / 348 1559975 (h 8-20) e-mail camminata.rosa@libero.it

Pro loco cardano al campo: tel. 349 1014401 e-mail: info@proloco.cardanoalcampo.va.it Via torre, 2 Cardano al Campo apertura: sabato h 15-17