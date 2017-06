Una cena al canile coi 7 cuccioli senza mamma

Foto varie

Un ritrovamento quanto mai anomalo, sette piccoli fratelli senza mamma, trovati a Varese denutriti e pieni di parassiti intestinali.

«LNDC-VA si è dunque accollata, come da nostra mission, le spese per curarli e stiamo lavorando per selezionare ottime famiglie per loro.

Le spese veterinarie per i meravigliosi “sette piccoli Indiani” sono state piuttosto forti, e sono arrivate impreviste in un momento in cui avevamo già in ordine le scorte annuali di anti-parassitari e prevenzioni contro la filaria per tutti gli ospiti del Canile».

Ecco perché l’associazione organizza una cena per aiutarli.

«Purtroppo gli abbandoni hanno un costo anche economico per chi si ritrova a dover poi mantenere e curare i cani lasciati da qualche “furbetto”, anche nei casi più sospetti come questo, la priorità è sempre la salute, il benessere e l’adozione dei cani. Senza mai tirarsi indietro».

L’EVENTO SU FACEBOOK

S.O.S. CUCCIOLI

Venerdì 23 Giugno – ore 20

Presso VILLAGE DINER – Via al Gerett 1, Varese

Costo a persona: 20€

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro il 21 GIUGNO:

Tel: 345 5787300 – 320 0271543 – Mail: caniledivarese@libero.it

Al momento della prenotazione occorre indicare il menù scelto.

MENU 1:

antipasto di fritti in pastella (al tavolo)

tomino servito su base di rosti di patate con verdure grigliate

dessert

acqua / calice di vino / birra / bibita

MENU 2:

antipasto di fritti in pastella (al tavolo)

burger vegetale con pomodoro, insalata, formaggio cheddar e

cetrioli e pane fatto in casa

dessert

acqua / calice di vino / birra / bibita