Una cena con la storia della Pro Patria

Sabato 17 giugno alle ore 20:00 allo stadio “Speroni” si cena con la storia. Con un menù a prezzo stracciato con un fantastico “all inclusive” a soli 15 euro.

Dall’antipasto al dolce, acqua inclusa e una bottiglia di vino (possibilità di avere ogni derivato dell’alcool con pagamento extra). Non sarà una serata qualsiasi per i tifosi della Pro Patria visto che si potranno sedere fianco a fianco con i giocatori che hanno ottenuto la promozione in C1 35 anni fa.

L’organizzazione è a cura dell’associazione 100 anni di Pro.

Per partecipare basta una telefonata per prenotare il posto.

Lele: 348 1331435

Arianna: 347 9505420

Andrea: 339 5229401

Piso: 328 9529321

C’è tempo fino al 15 giugno per prenotare.