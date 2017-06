Una ciliegia tira l’altra…

Ecco gli appuntamenti per il fine settimana in provincia:

Meteo – Secondo le previsioni del Centro geofisico prealpino, sabato 10 gugno sarà soleggiato con ancora cielo velato da nubi alte. Ci sarà un ulteriore aumento della temperatura con clima afoso sulla bassa padana e area metropolitana. Poche nuvole cumuliformi di bel tempo sui monti in dissoluzione a sera. Anche domenica 11 giugno sarà ben soleggiato, molto caldo e afoso sulla pianura e area metropolitana. Poche nuvole di bel tempo nel pomeriggio sui monti in dissoluzione a sera.

Giubiano - Sport, musica e pancia piena: è il fine settimana della Festa del Rugby. Da giovedì 8 a domenica 11 il “Levi” di Giubiano ospita uno degli eventi più attesi della città. - Tutto il programma

Varese – Torna anche questo venerdì e sabato la sperimentazione dei weekend a piedi per le vie del centro di Varese. Venerdì 9 e sabato 10 maggio, dalle ore 20 a mezzanotte, saranno pedonali: via Sacco, via Robbioni e via del Cairo. Piazza Beccaria e via Vetera e Cacciatori delle Alpi. Via Volta. Via Carrobbio, piazza Motta e primo tratto di via Bizzozero.

Varese - Dopo il successo della mostra alla Sala Veratti di Varese lo scorso febbraio, Lorenzo Luini nella suggestiva cornice di Camponovo espone insieme al collega Giuseppe Maggi in una doppia personale dal titolo “Visioni verso il Sublime. Il Sacro Monte di Lorenzo Luini” e “Il Cristo” dal 10 giugno al 27 luglio 2017. Inaugurazione sabato 10 giugno ore 17,30.

Varese - Domenica 11 giugno c’è la Festa delle Ciliegie dell’Associazione Confcommercio Ascom Fiva Varese, dalle ore 8.30 alle ore 19.30 in via Dandolo e via dei Bersaglieri.

Varese – Sabato 10 giugno, mercatini di artisti, artigiani e hobbisti, organizzazione a cura di Confcommercio Ascom Varese. Appuntamento dalle ore 8.00 alle ore 19.00

in piazza Giovine Italia, via Rossini e via Donizetti.

Varese – Solevoci Festival e InCanto a Varese faranno cantare la città. Dal 9 al 18 giugno, per le piazze del centro storico si esibiranno ben 27 cori e gruppi vocali con programmi musicali di ogni genere, dalla musica classica, la polifonia sacra e più tradizionale ai repertori musicali più attuali, moderni e pop. – Tutto il programma

Varese – Sabato 10 giugno allo Stadio Franco Ossola di Varese l’appuntamento è con Fuck the cancer 2.0: una giornata di raccolta fondi per la ricerca contro il cancro in ricordo di Erika Gibellini. Dalle ore 10.00 alle ore 24.00, allo Stadio Franco Ossola di Varese di Via G. Bolchini. - Tutto il programma

Varese – Sacro Monte – Domenica 11 giugno, il Sacro Monte di Varese sarà lo scenario, a partire dalle ore 16.00, di un’intera serata di musica e concerti, nell’ambito dell’iniziativa Suoni d’autore. – Tutto il programma

Varese - Domenica 11 giugno appuntamento con “Una coperta per scaldare il cuore

Varese in… maglia, terza edizione”, dalle 10 alle 19 a Villa Toeplitz e in Via Gian BattistaVico.

Varese – Casalzuigno – Gornate Olona - Bozzolo, Panza e Torba aperti dal tramonto, per le Sere FAI d’Estate. Aperture straordinarie, concerti e aperitivi dal tramonto a mezzanotte per la grande festa dei beni della Fondazione – Tutto il programma

Varese – Biumo Superiore - Sarà una domenica di calcio e relazioni a Biumo Superiore, all’interno dell’intenso programma di GiugnOk 2017. Domenica 11 giugno dalle ore 10 alle ore 17 ci sarà un quadrangolare d’eccezione titolato “Relazioni in campo”.

Capolago – Domenica 11 giugno appuntamento con “Capolago in festa 2017″ – Festa patronale della SS. Trinità, dalle ore 10.30 al Quartiere di Capolago. La Parrocchia di S.S. Trinità, la Scuola Primaria Baracca, la Banda G.Verdi e l’Associazione Alpini A. Rodili, con la Collaborazione del Comune di Varese, organizzano la sesta edizione della manifestazione “Capolago in festa”. Il programma della giornata è il seguente: ore 10.30 S. Messa solenne; ore 12.30 pranzo in oratorio; ore 17.00 processione; ore 19.30 risottata in strada.

Varese – Domenica 11 giugno, alla scoperta delle Ville Liberty del Campo dei Fiori con uscite “Narranti di OfficinAmbiente”, alle 14. Ritrovo Via Manin (bus navetta di fronte palazzetto). Alla scoperta dei Plis Cintura Verde Varese Sud e Valle della Bevera, dei 6 Parchi Cittadini e dintorni e del Parco Regionale Campo dei Fiori. Alla scoperta delle Ville Liberty del Campo dei Fiori. Ville Edera, Rifugio e Mercurio sull’onda del grande architetto Giuseppe Sommaruga. Salita al Sacro Monte con bus + funicolare. Durata 4 ore circa. Per maggiori informazioni: www.officinambiente.it

Varese – Domenica 11 giugno, Suoni d’autore – The soul of Guarneri Matteo Fedeli in concerto. Alle ore 16.00 e ore 21.00 al Sacro Monte di Varese.

Varese- Domenica 11 giugno appuntamento con Pretty Princess, Rappresentazione teatrale a scopo benefico, alle 21 al Teatro di Varese. L’Associazione Italiana Sclerosi Multipla-AISM – Sezione Provinciale di Varese, organizza una rappresentazione teatrale benefica allo scopo di fare conoscere la propria attività sul territorio e raccogliere fondi per sostenere gli interventi favore delle persone con sclerosi

multipla.

Varese - Pomeriggio in allegria, sabato 10 giugno, per la prima edizione di “Incontriamoci!”, la festa degli “Amici di Gulliver”, l’associazione dei volontari del Centro Gulliver. Appuntamento alle 16, alla Cascina Tagliata per tutti i volontari, i dipendenti e i collaboratori, ma anche per tutti coloro che desiderano conoscere da vicino la realtà del “Gulliver” e, perchè no, dedicare del proprio tempo per supportarne progetti, servizi e iniziative.

Buguggiate - Continua la festa di Erbamolle per tutto il fine settimana.

Angera – Sabato e domenica sul lungolago mercatino organizzato da Mani Magiche.

Angera – Domenica per tutto il giorno nelle piazze Parrocchiale e Garibaldi a cura degli Amici dell’asilo Vedani.

Schiranna - Sabato 10 giugno c’è “Rednight – Light Up the night” dalle ore 21.30

al Lido della Schiranna. La Notte delle lanterne torna a Varese presso il Lido della Schiranna: dalle ore 21.30 dj set, bar e lanterne.

Schiranna – Da sabato 10 giugno a domenica 11 giugno 2017, Giornate del lago 2017, Lago della Schiranna. L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza dei Comuni rivieraschi del Lago di Varese al rispetto e alla tutela dell’ambiente lacustre.

Gavirate - Continua la festa delle ciliegie al Parco Cinque Piante di Gavirate. Questo fine settimana ci sarà anche la spudagianda, ovvero la gara allo sputo del nocciolo (domenica alle 17).

Gavirate - Domenica 11 giugno 2017 dalle ore 9:00 alle ore 17:00 il gruppo Facebook “Parole e impressioni” porterà sul lago di Varese a Gavirate, due dei suoi iscritti: il grande fotografo che sta ricevendo sempre più consensi, Valter D’Aloia e il disegnatore fumettista Vittorio Gobbato.

Comerio – Appuntamento domenica 11 giugno, dalle 10 alle 19, con l’Associazione Utopia Tropicale che vi invita nella sua serra per un appuntamento speciale.- Tutto il programma

Induno Olona – Una domenica per conoscere, assaggiare ed apprezzare il vino “made in Varese”, ma anche per capire quale futuro si può costruire per questo prodotto che oggi occupa una piccola nicchia della produzione agricola della provincia, ma che potrebbe avere ottime prospettive di crescita. La terza Rassegna dei vini varesini, che si terrà domenica 11 giugno a Induno Olona, è stata presentata questa mattina a Villa Recalcati.

Caravate - Nella giornata di domani, sabato 10 giugno dai Passionisti di Caravate, si potrà assistere a “Il Sogno di Giuseppe” messo in scena dalla Compagnia teatrale Insieme in Allegria nel corso di un’intensa giornata messa a punto con l’obiettivo di far conoscere il luogo e chi lo abita.

Mercallo – Venerdì 9 giugno, i comuni di Comabbio, Varano Borghi, Mercallo e Ternate organizzano una passeggiata notturna sul lago per bambini e genitori.

Il ritrovo è in programma alle 20.30 all’area lago di Mercallo. – Tutto il programma

Monvalle – Sabato 10 giugno dalle 18 e domenica 11 dalle 11 e 30 per tutto il giorno la Pro Loco di Monvalle sarà ospite al Camping Lido di Monvalle. La storica e amata “Sagra dell’alborella” cambia spiaggia ma non la tradizione di servire fragranti alborelle con una vista mazzafiato sul Lago Maggiore.

Leggiuno – Diciottesima edizione della sagra al parco giochi di Cellina di Leggiuno: stand gastronomico con anche lo gnocco fritto emiliano sabato sera, domenica anche a pranzo.

Lavena Ponte Tresa - In occasione della manifestazione italo-svizzera “Girolaghiamo”, l’associazione sportiva “Sullacqua” e la Canottieri Luino, in collaborazione con il Comune di Lavena Ponte Tresa propongono domenica 11 giugno una giornata durante la quale scoprire l’avventura dietro casa, sulle acque del Ceresio.

Lavena Ponte Tresa - Riapre tra pochi giorni il parco acquatico di Lavena Ponte Tresa. Sabato 10 giugno, alle 13.

Luino - Si terrà a Luino il 10 giugno 2017 alle ore 21 presso la sala Polifunzionale di Vivi33 Via Vittorio Veneto 33 il concerto di Lilly Gregori, cantante di musica jazz.

Alla chitarra Luciano Zadro, al contrabbasso Marco Conti coi quali l’artista da anni ha instaurato una collaborazione musicale sotto il nome di “The colours of jazz”.

Luino – Rotarun for AIl è una gara coinvolgente dedicata a tutti coloro che amano camminare a contatto con la natura che si terrà a Luino domenica 11 giugno con partenza alle ore 9 dall’ex campo sportivo di via Lido. – Tutto il programma

Luino – La Pro Loco di Luino propone per la serata di sabato 10 giugno una kermesse musicale con Max Piro in piazza Libertà. Uno stand gastronomico sarà in funzione alle 12 e alle 19. – Tutto il programma

Germignaga - Il Centro culturale San Carlo Borromeo di Luino organizza una serata-incontro con il regista e sceneggiatore Tommaso Santi dal titolo “Per cercare le storie bisogna prendere il tram”. L’evento si svolgerà venerdì 9 giugno alle ore 21 alla ex Colonia Elioterapica di Germignaga di via Bodmer 12.

Arcisate – Gran festa alla Lagozza con i mestieri e i trattori di una volta. Sabato 10 e domenica 11 giugno la terza edizione della Festa delle Arti, dei Sapori e della Cultura: gastronomia, musica tradizionale e attrazioni, tra cui una mostra di trattori d’epoca – Tutto il programma

Malnate - Appuntamento fisso di inizio estate a Malnate è la festa de “La Finestra”. L’associazione malnatese di inserimento sociale dei disabili aprirà le porte della propria sede di via Di Vittorio da venerdì 23 a domenica 25 giugno. - Tutto il programma

Viggiù - Al via il Palio dei Rioni 2017, la tradizionale “disputa” che vede coinvolti grandi e piccoli dei comuni di Viggiù, Saltrio e Clivio. Si inizia sabato 10 giugno, con l’apertura e una serata di wrestling, e si prosegue domenica 12 con la camminata (partenza alle 9.30 da Saltrio), poi quasi tutti i giorni un appuntamento con giochi e gare sportive, ma anche musica e una serata danzante. - Tutto il programma

Inarzo - Correre tra i boschi di Cazzago Brabbia, Bodio Lomnago e Inarzo per una buona causa. Torna sabato 10 giugno la Stra-Inarzo, la corsa non competitiva di 5 e 10 chilometri, giunta ormai alla quinta edizione. L’apertura delle iscrizioni è alle ore 18 e ai primi 100 che si iscriveranno una maglietta in omaggio. Partenza alle ore 19. Come di consueto i percorsi sono due, di 5 e 10 km tra i prati e i boschi di Cazzago Brabbia, Bodio Lomnago e Inarzo.

Venegono Superiore - Un fine settimana di festa per il rione di Santa Maria, a Venegono Superiore. Da domani fino a domenica 11 giugno, al Parco Pratone di via Pasubio tanta musica live, i giovani della croce Rossa Italiana di Tradate che animeranno la domenica pomeriggio e uno spettacolo pirotecnico​ in conclusione della festa.

Castiglione Olona – L’a.s.d. Team Lino ha organizzato la quarta Edizione della “Pedala con Lino” che si svolgerà a Castiglione Olona domenica 11 giugno 2017 – Tutto il programma

Induno Olona – Doppio appuntamento nel weekend con la Pro loco di Induno Olona. Questa sera, venerdì 9 giugno, alle ore 19, si inaugura la stagione 2017 delle Risottate mentre sabato 10 giugno ci sarà l’atteso concerto dedicato ai Pink Floyd, con la tribute band “Dave Academy”. – Tutto il programma

Induno Olona – Il gruppo di lettura dell’Anpi di Induno Olona organizza la presentazione del libro “Era un giorno qualsiasi, che il giornalista Lorenzo Guadagnucci ha scritto partendo da uno degli episodi più dolorosi e oscuri della storia del ‘900 italiano, la strage di Sant’Anna di Stazzema. Il volume sarà presentato dall’autore stesso alla Biblioteca Civica di Induno Olona sabato 10 giugno alle 17.

Lonate Pozzolo - Il Cat Village di Lonate Pozzolo festeggia il compleanno con una giornata di festa. Appuntamento domenica 11 giugno, dalle 15 alle 19.

Gallarate – Domenica 11 giugno sarà una giornata speciale per gli appassionati di pugilato gallaratesi: la società locale, la Thunder Boxing Team (TBT) ospiterà nientemeno che Francesco Damiani – uno dei più forti azzurri degli ultimi decenni – in occasione del proprio settantesimo compleanno.

Malpensa - Torna la tappa varesina della Spartan Race, la corsa a ostacoli pensata per testarsi e spingersi oltre i propri limiti. L’appuntamento è per sabato 10 giugno sul percorso allestito al Ciglione della Malpensa, da sempre terreno perfetto per il motocross e, ora, anche per chi vuole cimentarsi proprio con la Spartan Race. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Arte e musica si incontrano alla Galleria Contemporanea di Helene Barro. Lo spazio di viale Lombardia 14 offre una serata con la performance artistico/musicale di Ivo Stelluti e la voce narrante di Arianna Nicora, oltre alle opere degli artisti bustocchi. Appuntamento per sabato 10 giugno. – Tutto il programma

Fagnano Olona – Torna a grande richiesta Bimbilandia, organizzata come sempre dall’Associazione culturale fagnanese “Lombardia Lucania“, l’asilo nido “Grillo Parlante” e il parco giochi “Lollipop”, partners a dir poco preziosi, vulcani pieni di iniziative e fantasia da vendere, oltre alla grande amicizia di fondo. Appuntamento per sabato 10 e domenica 11 giugno nel parco della scuola Orrù di via Pasubio, a Fagnano Olona.- Tutto il programma

Legnano - Sabato 10 giugno il PalaBertelli di San Giorgio su Legnano ospita la “12 Ore di Basket”, organizzata dalla Sangiorgese con la collaborazione della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. – Tutto il programma