“Una città accogliente”: il tema dei migranti al centro del dibattito

Parte da una frase di Papa Francesco l’idea di organizzare una serata dedicata al tema dei migranti e dell’accoglienza a Cardano al Campo: “Il fenomeno dei migranti costituisce un segno dei tempi, un segno che ti provoca”.

L’incontro è in programma venerdì 9 giugno alle ore 21 nell’auditorium di piazza Mazzini. Sarà l’occasione per discutere, com succede in sempre più città della nostra provincia e non solo, di come i comuni e le comunità possono affrontare al meglio l’accoglienza dei migranti.

Cardano ospita già un gruppo di donne e, come annunciato dal sindaco insieme all’amministrazione e alla maggioranza della forze presenti in consiglio comunale, è pronta ad ospitare trenta persone che saranno gestite da Exodus.

Il programma della serata:

Luciano Gualzetti – Direttore Caritas Ambrosiana

Silvio Aimetti – Sindaco di Comerio – Rete civica dei sindaci per l’accoglienza

Roberto Sartori – Coordinatore Exodus Gallarate

Marco Pagliuca – Responsabile accoglienza Coop. Soc. 4Exodus

Modera:

Enrico Aspesi – Diacono permanente