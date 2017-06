Una cucina “senza tempo” con Simone Zambon

L’ultimo appuntamento della stagione al Buongusto di Busto Arsizio (e il penultimo in assoluto: si chiude il 26 a Solbiate Arno) con i corsi Tigros è martedì 20 giugno.

Protagonista è lo chef Simone Zambon, del prestigioso MoMa di Sesto Calende: a lui una chiusura affrontata utilizzando gli ingredienti più semplici in maniera originale e veloce, con un dubbio sul significato della lezione: “Cucinare senza tempo”. Significherà “cucinare in poco tempo” o “ricette che non passano mai di moda?” lo vedremo nel corso, che comincia alle 17.

Come sempre, i corsi sono gratuiti e possono aderire all’iniziativa tutti coloro che sono in possesso della “Tigros Card” e si iscrivono su www.tigros.it.

Il corso di Zambon comunque è già chiuso: per vederlo ci si può presentare al Buongusto per quella sera, senza avere però i posti prenotati e il coinvolgimento che gli iscritti hanno, o guardarlo dal nostro liveblog.

IL LIVEBLOG