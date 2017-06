Una domenica dedicata alla bellezza e al benessere

Domenica 25 giugno Besozzo ospiterà la sua prima Fiera di Bellezza e Benessere, in occasione delle selezioni provinciali di Miss Italia 2017. L’eterogenea rassegna – patrocinata dal Comune di Besozzo e organizzata da Cornelia Patella, titolare del besozzese Cornelia In Hair & Beauty – comprende una cinquantina di spazi espostivi, work-shop, conferenze, dimostrazioni.

Dalle ore 14 bar e ristoranti adotteranno particolari menu e degustazioni salutistici per avvalorare questo tuffo tra mente, corpo e palato che coinvolge tutte le età, dall’infanzia agli anni d’argento.

La kermesse ha un’anteprima musicale: la sera precedente l’evento, infatti – sabato 24 giugno alle ore 21 – sul palco allestito nella piazza 1° Maggio di Besozzo, ci sarà il concerto rock blues dei T-Roosters (offerto da Musical Box e dal Caffé del Ponte). Anche lo show sotto le stelle, in sostegno dei terremotati di Umbria e Marche, sarà a costo zero per il pubblico.

Il pomeriggio del 25 giugno, sullo stesso palco e prima della selezione delle locali bellezze, ridi che ti passa. Si alterneranno i terapeutici work-shop di 20 minuti tenuti dallo staff di Richard Romagnoli, esperto in yoga della risata. Romagnoli è testimonial di African Dreams, onlus di Travedona pro Africa.

Non male per i genitori il baby parking sorvegliato: durante la Fiera i bambini potranno essere lasciati alla scuola di Helen Doron, che organizzerà laboratori legati al cibo del benessere in lingua inglese.

E dalle 14.30 in poi, nello spazio di archeologia industriale dell’ex cotonificio Sonnino, una qualificata no-stop di conferenze tenute da esperti nei due settori, bellezza e salute.

All’ex copertificio Sonnino di via De Bernardi

Ore 15 La Enseñanza di oggi e del futuro

Naturale, semplice, efficace. Vieni a imparare un metodo per migliorare il benessere psico-fisico ed emozionale! Sono sufficienti 5 minuti al giorno e le tue mani per sentire la differenza nella vita quotidiana. Scopri come stare meglio.

A cura di Miriam Meldolesi

Per informazioni: 340 1723438

Ore 18

Il benessere olistico

A cura del Centro Luna Bardello

Durata 45 minuti. Prenotazioni al numero 329 857124 (massimo 20 persone). In serata, nella zona dello stand esibizione di danza del ventre.

In via Roncari (di fronte alla Pasticceria Aries)

Centro Sportivo Stadium

Dalle ore 16

Spinning ginnastica artistica allenamento funzionale con Marcello. Per informazioni e prenotazioni: 0332 771371

Nello spazio verde di via Roncari

Ore 15 Thai Chi

A cura di Moving Arts Asd

Per informazioni: 339 1963157

Sul prato verde di via XXV Aprile

Ore 18 A cura di Claudia Raimondo per Sport club 12

Energy stretching. Per informazioni e prenotazioni: 348 6962941

In piazza Primo Maggio

Dalle ore 15

Yoga della Risata, testimonial per African Dreams (sessioni di 30 minuti)

Per informazioni: Antonella 333 3254092

Ore 17

A cura di Laura Quagliardi – Scuola Danza 360

Hip-hop, musical modern… e non solo!

Per informazioni: 349 3318200

Domenica 25 giugno 2017, nel recuperato spazio di archeologia industriale dell’ex copertificio Sonnino, in via De Bernardi – Besozzo

Ore 15

Naturopatia e importanza dell’alimentazione per l’organismo

Relatrice: Ivana Ghiringhelli, naturopata e esperta in prevenzione alimentare

Ore 15,15

Le pietre preziose amiche per la pelle: diamante e perla? Scopri la tua gemma di bellezza con Mineralma

Relatrice: Miriam Meldolesi, ideatrice e produttrice della linea cosmetica Mineralma

Minerali, peptidi ed estratti botanici presenti nelle Gemme Cosmesi Rigenerativa Mineralma stimolano le “molecole del buonumore” e prevengono e rallentano i processi d’invecchiamento.

Ore 15.45

Il benessere nella vita di coppia

Relatore: Alessandro Pellizzari, giornalista, scrittore, esperto di medicina, salute e sanità. Ha un seguitissimo blog che tratta dei rapporti tra uomo e donna, si chiama come lui (Alessandro Pellizzari) e su cui ognuno può commentare i vari articoli e avere pareri e consigli.

Ore 16.30

Lo sviluppo sostenibile dell’ambiente marino

Relatrice: Mariasole Bianco, President Worldrise e Co-Vice Chair IUCN WCPA Young Professionals Marine Task Force.

Mariasole è una biologa esperta di conservazione dell’ambiente marino, scienziata e divulgatrice ambientale, membro attivo della Commissione Mondiale Per le Aree Marine Protette e referente giovani per IUCN. Da anni svolge il ruolo di esperta e divulgatrice sul tema degli oceani per la trasmissione Kilimangiaro di Rai3.

Ore 17.30

Informarsi di salute su Internet: rischi e benefici

Relatori: Nicola Miglino, giornalista, direttore editoriale di Dica 33 (il noto portale che offre domande e risposte gratis su salute/benessere ai lettori da parte di esperti) e vicepresidente dell’UNAMSI, Unione Nazionale Medico Scientifica di Informazione

Dottor Aurelio Sessa, medico di Varese, presidente Regione Lombardia Società Italiana Medicina generale

Modera il dibattito Marina Martorana, giornalista

Ore 18.30

Ensenanza – Stimolazione Neurale

Relatrice: Miriam Meldolesi

Ensenanza: elisir di bellezza e lunga vita. Rinnova le tue cellule e molecole e rallenta il crono-invecchiamento.

Ore 19

Il Rebirthing

Relatore: Matteo Manzini del Centro Benessere Olistico Luna di Bardello.