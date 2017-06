Una domenica sul Maggiore con il Comitato Maria Letizia Verga

comitato che si appoggia al San Gerardo di Monza

Domenica 11 giugno si è svolta, sul Lago Maggiore, una giornata di sport e divertimento per le famiglie del Comitato Maria Letizia Verga, che si occupa di supportare bambini e genitori durante il doloroso percorso di chemioterapie e trapianti.

Il Comitato, con sede all’Ospedale San Gerardo di Monza si è trasferito per un giorno in provincia di Varese per far conoscere ai più piccoli, le coloratissime Dragon Boat. La sfida dei Draghi, organizzata da Top Active e Cool Wedding sul lungolago di Laveno, è stata progettata per regalare un momento di svago e coesione familiare ai piccoli grandi campioni che con coraggio hanno combattuto e vinto la leucemia.

Quattro le squadre che hanno partecipato, una formata dalla Polizia di Stato, una dalla Protezione Civile, anche in appoggio per la sicurezza sul lago e le due formate da genitori e figli: L’arca di Noè e il Drago Arcobaleno. Tutti insieme, dopo aver ascoltato le direttive dei timonieri, prima di imbarcarsi, hanno creato le loro bandiere con oggetti di riciclo che rappresentassero appieno lo spirito dell’iniziativa.

Vedere il sorriso di tutti i bambini e dei loro fieri genitori è stato il più grande regalo per Paola e Rossella, le due organizzatrici. Presente anche Rosanna Lupieri, Presidente del Comitato Maria Letizia Verga che ha sostenuto il progetto coinvolgendo circa quaranta persone all’evento. La vera forza sono i bambini che alla fine della giornata, sono stati premiati con alcuni oggetti per dare libero sfogo alla creatività e con il libro “Incontri di sport” scritto da Felice Magnani.