Una fetta d’anguria e un giro in città

Verso la 25a edizione della Varese-Campo dei Fiori

Ecco il programma del fine settimana:

Meteo – Dopo una settimana di pioia e disagi, il primo weekend di luglio riporterà il sole in provincia di Varese. Secondo le previsioni del Centro geofisico prealpino, sabato 1 luglio sarà soleggiato con nuvolosità cumuliforme in addensamento nel pomeriggio tra Alpi e fascia pedemontana che potrebbe portare qualche rovescio o breve temporale sulle Alpi, raramente altrove. Più sole in pianura con temperature in lieve rialzo. Domenica 2 luglio il tempo sarà soleggiato con transito di nubi alte al mattino. Asciutto e caldo gradevole.

Varese – Torna l’appuntamento con l’arte e la tradizione al Borgo di Penasca di San Fermo. Sabato 1 e domenica 2 luglio si svolgerà la 36ª Rassegna di Pittura e Scultura e nel Santuario sarà esposto il progetto del prossimo restauro a cura della Comunità Pastorale Beato Samuele Marzorati. - Tutto il programma

Varese - Venerdì 30 giugno e sabato 1 luglio, dalle ore 20 a mezzanotte, saranno pedonali: via Sacco, via Robbioni e via del Cairo. Piazza Beccaria e via Vetera e Cacciatori delle Alpi, via Volta e via Carrobbio.

Varese - Venerdì 30 giugno prenderà il via l’atteso Festival del Fumetto che si svolgerà ai Giardini Estensi e Villa Mirabello. Ad organizzare l’appuntamento in collaborazione con il Comune di Varese sarà l’associazione varesina ComicArte. – Tutto il programma

Varese – Torna da sabato primo luglio, in concomitanza con l’avvio dei saldi estivi, l’apertura serale dei negozi varesini nel centro cittadino, per proseguire poi anche nei successivi venerdì 7, 14, 21 e 28 luglio.

Varese – Prenderà via sabato 1 luglio e fino a domenica 2 la 26° Coppa dei Tre Laghi – Varese Campo dei Fiori. L’evento di regolarità per auto storiche è organizzato dal Club Varese Auto Moto Storiche federato ASI dal 2007 con segreteria e gestione sportiva affidata all’agenzia varesina Gleo. Gli enti patrocinanti sono il Comune di Varese, Regione Lombardia, Camera di Commercio Varese e Varese Sport Commission. In occasione della manifestazione alcune strade saranno temporaneamente chiuse al traffico.

Varese – VIABILITA’ – In occasione dell’iniziativa Varese Campo dei Fiori dunque sabato 1 luglio sarà chiusa al traffico, dalle 8.00 alle 24.00, via Bernascone nel tratto compreso tra via Manzoni e via Carobbio, Largo Sogno, piazza ragazzi del ’99, via Carrobbio, piazza Monte Grappa (da via Carrobbio a via s. Francesco). Dalle 11.30 alle 15.00 e dalle 20.00 alle 24.00 invece saranno chiuse temporaneamente al traffico piazza Motta (da via degli Alpini a via Lonati), via Lonati, via S. Francesco, via Bernascone (da via S. Francesco a via Sacco). La via Sacco sarà chiusa dalle 11.30 alle 15.00 e dalle 17.30 alle 24.00. Domenica 2 luglio sarà chiusa temporaneamente al traffico via Volta dalle 7.30 alle 10.30.

Varese - E’ iniziata la stagione dell’Ippodromo Le Bettole di Varese. - Tutto il programma

Varese – Torna a Varese, all’interno della Milonga di Gala, «Tango di una notte di mezza estate», evento icona di Tango Social Club al Salone Estense, tanto da attrarre tangueros non solo locali. Info 389.5726464.

Velate - Torna la tradizionale cotechinata: appuntamento venerdì, sabato e domenica in piazza con ricco menù gastronomico.

Sacro Monte di Varese - Musica e astronomia al Sacro Monte. Sabato 1° luglio, presso il Belvedere Paolo VI del Sacro Monte, la Societa Astronomica Schiaparelli metterà in scena un evento speciale, un connubio, tra Astronomia e musica - Tutto il programma

Buguggiate - Festa nel bosco, nell’area Tigros sulla provinciale per tre giorni stand gastronomico e pista da ballo.

Castello Cabiaglio- Torna il 2 luglio a Castello Cabiaglio il mercato del Giustoinperfetto, appuntamento con sostenibilità e prodotti locali che in questa data offrirà due strepitose novità. In programma lo spettacolo dei “Truzzi Volanti” – Tutto il programma

Casalzuigno - Festa della banda al parco delle feste, sabato e domenica con ricco menù.

Cuveglio – Scritto, realizzato ed eseguito dai ragazzi e professori del liceo “Sereni” di Luino, “Into the wild” arriva a Cuveglio. Domenica 2 luglio in piazza del Comune verrà interpretato lo spettacolo.

Schiranna - Anche questa domenica si potrà raggiungere il nostro sito Unesco “Isolino Virginia” sul Lago di Varese direttamente dal Lido della Schiranna. – Tutte le informazioni

Gavirate - Nel fine settimana continua la street food per tutto il fine settimana, sul lungolago.

Calcinate del pesce – Calcinate del Pesce in festa per celebrare San Pietro, il santo pescatore. Si parte venerdì 30 giugno con la processione delle barche: alle 20.15 la partenza con la statua del santo e la reliquia trasportata sulle acque del lago, con processione a seguire alle 20.45 e messa alle 21. Si continua sabato e domenica – Tutto il programma

Angera - Anguriata sul lungolago sabato e domenica.

Cittiglio – Il Gruppo Alpini di Cittiglio organizza la “Festa alle Cascate” e l’appuntamento è per domenica 2 luglio. Una giornata da vivere in compagnia dove sono garantite anche le “costine alla griglia ed in umido”. - Tutto il programma

Besozzo – E’ in programma per sabato primo luglio il raduno bandistico, appuntamento dalle 20 e 30. - Tutto il programma

Caldana di Cocquio Trevisago - Come ogni anno torna la “Festa della Gnocca” organizzata dal gruppo H2nO Fun Club di Caldana. L’appuntamento è per sabato 1 e domenica 2 luglio, per la sua decima edizione con stand gastronomico attivo e concerti live. – Tutto il programma

Cadrezzate - Paese in festa, nella giornata di sabato in occasione della “Varese -Campo dei Fiori” – Tutto il programma

Laveno Mombello - Con un’esibizione del gruppo corale Arnica, s’inaugura sabato 1 luglio a Laveno Mombello, alle ore 11 a Villa Frua, «Parchi nazionali d’Italia», una mostra fotografica di Hartmut Eckstein su 24 parchi che rendono ancora più prezioso il nostro Paese. Si tratta di una selezione di immagini scattate nel corso degli ultimi dieci anni e centrata sul parco Valgrande e altri parchi alpini, luoghi ricchissimi, tesori naturali di storia e cultura, non sempre adeguatamente conosciuti in Italia e all’estero. Hartmut Eckstein ha vissuto a Varese dal 1995 al 2005 e si occupa di fotografia da più di trenta anni. Sue fotografie dei parchi sono state pubblicate da diverse riviste, utilizzate in occasione del 90° anniversario del Parco Gran Paradiso e per la copertina dell’atlante ufficiale del parco dello Stelvio. La mostra si visita sino al 2 settembre nei seguenti orari: da lunedì a venerdì 8-18, sabato sino alle 13. C’è un’appendice all’Infopoint di piazzale Europa 1, da martedì a venerdì dalle 10.30 alle 16, sabato e domenica dalle 10.30 alle 17.

Luino - Alla Chiesa Parrocchiale è arrivata la statua della Madonna di Fatima e le iniziative continuano anche nel fine settimana. Venerdì 30: giornata del perdono. Sabato, primo di luglio giornata delle associazioni, dei gruppi di preghiera e dei movimenti e alle 21 una suggestiva processione aux flambeaux per le vie della città presieduta da monsignor Franco Agnesi, vicario episcopale per la zona di Varese. Domenica 2 luglio il saluto alla statua con messa celebrata al parco a lago da monsignor Paolo Martinelli, vicario episcopale per la Vita Consacrata Maschile seguita dalla processione fino all’ex campo sportivo, per la ripartenza della statua.

Luino – Sarà una bella sfida a colpi di remi, quella in programma sabato 1 luglio a Luino: sulle acque del Verbano torna infatti a disputarsi il “Palio in divisa”, giunto alla 10a edizione. A sfidarsi sulle imbarcazioni ci saranno i corpi civili e militari, ognuno dei quali con il proprio “quattro di coppia con timoniere”: Guardia di Finanza, Carabinieri, Croce Rossa e Vigili del Fuoco. - Tutto il programma

Luino - Il primo “Memorial Brut” dedicato a Giuseppe prenderà il via questa sera, 30 giugno, al campo di calcio di Pianazzo. - Tutto il programma

Luino – La storica rassegna di fuochi d’artificio torna puntuale ad illuminare l’estate dei laghi il primo luglio, alle 23, dopo la processione dedicata alla festa patronale – Dove parcheggiare

Porto Valtravaglia - In piazza Imbarcadero festa della birra e stand gastronomico. Appuntamento per sabato sera.

Mesenzana - Visita nelle gallerie segrete della linea Cadorna (necessario prenotare). Una rara escursione nel sistema di fortificazioni difficilmente accessibile dai profani. L’appuntamento per domenica 2 luglio – Tutto il programma

Germignaga – Verrà inaugurata sabato 1 luglio, alle ore 18.30 presso la Ex Colonia Elioterapica di Germignaga, l’installazione “Sentiero”, ultima opera dell’artista maccagnese Giugi Bassani. - Tutto il programma

Inarzo - La Pro Loco festeggia il trentesimo di fondazione e questo il programma: sabato apertura stand gastronomico ore 19 con la musica di Jennifer Paolo e Dante, domenica ore 12 pranzo con possibilità di asporto, dalle 19 stand gastronomico con la musica di Calo Group. -Tutte le informazioni

Castiglione Olona – Al via il suggestivo Palio dei Castelli. Centinaia di figuranti, numerosi competizioni, stand gastronomico, concerti, mostre e molto altro per 42esime edizione del Palio. Dal 30 giugno al 9 luglio – Tutto il programma

Arcisate - Sabato e domenica, anche a mezzogiorno, nell’area feste in via Bonvicini si mangia e si balla. C’è la festa dell’arrosticino abruzzese.

Marchirolo – Sabato 1° luglio, alle 21, si rinnova a Marchirolo, nel giardino di Villa Niesi (in via XX Settembre, 2), la tradizione di “Concerto in Villa”, una serata organizzata dalla Banda Musicale Comunale di Marchirolo, diretta dal Maestro Fabrizio Rocca. – Tutto il programma

Porto Ceresio – A Porto Ceresio un fine settimana che non lascerà il tempo per annoiarsi, con tante iniziative in cui ci sarà spazio per la musica, i libri e le auto d’epoca. Il primo appuntamento è sabato 1° luglio alle 16.30 con la passerella di Porsche e auto storiche che partecipano alla Varese-Campo deo Fiori, che sfileranno e sosteranno a Porto Ceresio. Per gli appassionati di libri prosegue anche sabato 1 e domenica 2 luglio la rassegna dell’editoria indipendente “Libri al Lago“. nella Sala mostra di piazza Luraschi. Nella serata di sabato, alle 21, in piazza Bossi, gran finale con il concerto dei violinisti di fama internazionale Natasha Korsakova e Manrico Padovani, che saranno i protagonisti di “Note sul Ceresio”. I due violinisti si erano già esibiti a Porto Ceresio lo scorso 30 aprile, in un bellissimo concerto all’Accademia musicale. - Tutto il programma

Jerago Con Orago – Il festival «Terra&Laghi» riporta in scena «Tango di periferia», una produzione di Teatro Blu, di e con Silvia Priori e Roberto Gerbolès, e i ballerini Angela Quacquarella e Mauro Rossi. Viaggio nostalgico in parole, danza e musica, nei sobborghi di Buenos Aires. Venerdì sera al Castello di Jerago, ore 21, ingresso libero, 0332.590592, 345.5828597.

Besano – Alla scoperta dei fossili con le Guide del Monte San Giorgio. L’escursione guidata è in programma domenica 2 luglio, al mattino, dalle 9.30 alle 13.30. Prenotazioni entro le ore 12 del 30 giugno – Tutto il programma

Abbiate Guazzaone – Dopo 30 anni rinasce il Palio dei Rioni di Abbiate. Dal 29 giugno i 6 rioni di Abbiate Guazzone (Stragesa, Canonica, Su al monte, Cantunn dei piatti, Cantunn dei mort, Bartolora) si contenderanno il rinato Palio, tra giochi e iniziative per tutti, grandi e piccoli. - Tutto il programma

Cassano Magnago – Una domenica di oggetti vintage e prodotti handmade a Cassano Magnago: è l’Avantgrade Market, che animerà l’intera giornata di domenica 2 luglio uno spazio particolarissimo della cittadina, la ex chiesa di San Giulio.I 31 espositori, provenienti da tutti Italia e attentamente selezionati, esporranno articoli vintage, accessori, bijoux, fumetti, vinili, prodotti unici “fatti a mano”, e molto altro ancora.

Gallarate - A partire da venerdì 30 giugno, e per tutto il mese di luglio, l‘anfiteatro del Museo Maga si trasforma in un palcoscenico per ospitare i concerti gratuiti della rassegna Maga Estate. Doppio appuntamento venerdì 30 giugno a partire dalle 20.00 con i Chorizo Bay e Danno Compound. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Sabato 1 luglio, alle 21, al centro parrocchiale SS Apostoli Pietro e Paolo (Borsano – Busto Arsizio – ingresso gratuito), per il festival JAZZaltro, si esibirà dal vivo l’Orchestra Antilanga – Tutto il programma

Busto Arsizio - Continua LatinfieraExpo. In particolare, domenica 2 luglio dalle ore 19.30, inaugura la settimana dedicata al Venezuela alla presenza del Console Onorario Luis Martinez, delle autorità istituzionali del comune di Busto Arsizio e dei rappresentanti della Camera i Commercio della provincia di Varese. – Tutto il programma

Gorla Minore – La band ska dei Rollowash, nata sui banchi di scuola, invita tutti i fan al Barlume di via Colombo 56, a Gorla Minore per un grande concerto con tutti i pezzi storici suonati in questi due decenni. L’appuntamento è per l’1 luglio.

Somma Lombardo – Casorate Sempione – Sabato il Castello Visconti ospita una straordinaria serata di musica, sabato e domenica si prosegue con l’Aid Festival a Casorate – Tutte le informazioni

Somma Lombardo - Festa Alpina per tutto il fine settimana. All’oratorio di Mezzana.

Castellanza – Sabato 1 luglio alle ore 21.00 nel cortile del Palazzo Comunale il Corpo Musicale Santa Cecilia, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Città di Castellanza, si esibirà nel concerto Contaminazioni sonore. - Tutto il programma

Legnano - Inizia questa sera il Rugby Sound che quest’anno trasloca all’isola del castello. La manifestazione si svolgerà all’isola del Castello nel periodo dal 30 giugno al 9 luglio 2017 e inizia questa sera con Elio e Le Storie Tese.

Tradate – Iniziativa imperdibile del GAT (Gruppo Astronomico Tradatese) per sabato 1 luglio 2017, a partire dalle 21,30, presso il grande parco di Villa Inzoli a Tradate. – Tutto il programma