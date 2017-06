Una giornata «da» cani

Foto varie

La giornata organizzata dalla Pro Loco di Casalzuigno qualche weekend fa è stata pensata affinché cani e padroni potessero trovare le condizioni ideali per trascorrere un po’ di tempo insieme in un contesto sereno e confortevole. Giunto al secondo anno questo evento si propone come occasione di introduzione e di affinamento per la preparazione di soggetti da show ed è stato premiato da una notevole qualità e numerosità di cani e conduttori.

«In questa varietà ci piace evidenziare la presenza di soggetti rarissimi come il Lapinkoira (Aragon Vis et Gloria di Eleana Costantino) che porta nei suoi occhi l’immagine di paesaggi artici o le diverse varità di Akita Inu provenienti da due continenti diversi. Alcuni soggetti ci pongono anche riflessioni importanti come il Galgo fiero e dolcissimo che in virtu’ di una equivoca tradizione religiosa installata in alcune aree di desolata cultura e perversa rudezza Iberica, subisce annualmente un crudele sterminio», dicono gli organizzatori.

Diversamente dai contesti naturalmente piu’ “tesi” del circuito ufficiale, qui, immersi nel verde della Valcuvia e allietati dalla ormai leggendaria proposta gastronomica della Pro Loco, la competizione si stempera in confronti finalizzati a comprendere, divertendosi, ad interpretare correttamente le modalità e i concetti che sottostanno ad una corretta valutazione zoognostica. Il prestigio dei Giudici intervenuti (Federico Galante, Giulia Sonzogni, Fabio Cardea, Attilio Compri e Andrea Morabito) ha garantito la necessaria competenza e ognuno ha potuto trovare risposte e approfondimenti alle proprie domande.

«In questi contesti si coltiva la Conformità allo Standard che altro non è che la millenaria, difficile, ricerca di migliorare, e trasmettere alle generazioni future, quelle caratteristiche di soggetti che hanno camminato al nostro fianco nel percorso della vita. Tutto questo è anche cultura ed alimenta una nobile passione che non deve trascurare neanche gli aspetti caratteriali e funzionali. Durante la manifestazione si sono intervallate anche dimostrazioni di cani da lavoro che aiutano a capire che un bel “telaio” non è fine a se stesso ma a svolgere al meglio compiti ed utilità».

«Il grande naso del cane molecolare Pippo ci ha fatto sentire più sicuri del fatto che un giorno, dispersi e privi di riferimenti, un quattro zampe morbidissimo condotto da Alessandra verrà a trovarci e ricondurci a casa mentre i cani da utilità e difesa del gruppo Cesar Pascolo hanno portato i nostri pensieri alle unità cinofile impegnate in contesti di salvaguardia delle Istituzioni o delle famiglie con coraggio e abnegazione che trova ricompensa solo nell’amore».

Anche in questo ambito Casalzuigno ha voluto proporre conduttori e commentatori di esperienza internazionale per fornire uno spettacolo dai contenuti tecnici di valore assoluto. Non sono pero’ stati dimenticati i cani fantasia, piu’ classicamente “meticci” che seguendo un percorso evolutivo più libero, sui binari delle leggi darwiniane, ci sorprendono con la loro genetica ribelle e spontanea che merita un momento dedicato.

Loro vincono sempre per simpatia ed originalità. Uno spazio particolare è stato dedicato alla straordinaria accoppiata cane e bambino nel concorso Junior Handler precedeuto da un breve seminario finalizzato ad introdurre i piccoli conduttori alle tecniche di presentazione e ad un rapporto piu’ profondo e consapevole con i cani.

«In realtà siamo sempre noi ad imparare da questa relazione tra puri di cuore. Incontriamo Giulia Presidente della pro Loco e cinofila di lunga esperienza che ha voluto ringraziare tutti i partecipanti e le persone coinvolte nella organizzazione con una semplice frase : “ Una gran bella giornata “da” cani “rimandando all’appuntamento del prossimo anno quando ulteriori sorprese sono già in preparazione», concludono gli organizzatori dell’evento.