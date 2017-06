Chi sono e come vivono gli studenti del campus a Bizzozero

Una giornata scientifica dedicata a Giovanna Tosi, docente dell’Università dell’Insubria prematuramente scomparsa nel luglio scorso. Si svolgerà il prossimo 9 giugno e sarà dedicata a uno dei campi che la docente prediligeva: la ricerca sui meccanismi d’insorgenza del cancro.

La conferenza sarà incentrata sul tema delle Recenti Acquisizioni nel campo dell’Immunologia dei Tumori e dei Tumori indotti da Virus.

Alla conferenza interverranno scienziati italiani di fama internazionale provenienti dall’Università degli Studi dell’Insubria e da altri centri Universitari e di Ricerca italiani.

«La conferenza è intitolata alla nostra ricercatrice, dott.ssa Giovanna Tosi, che per 20 anni ha lavorato e insegnato presso l’Università degli Studi dell’Insubria, dapprima come docente a contratto e poi come ricercatrice strutturata a partire dal 2000, sempre presso la Cattedra di Patologia Generale e Immunologia – spiega il professor Roberto Accolla, docente di Patologia Generale e Immunologia -. Sin dalla sua presa di servizio come ricercatrice strutturata, la dott.ssa Tosi ha ricoperto il ruolo di docente ufficiale dell’insegnamento di Immunologia per il Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia. I contributi scientifici della Dott.ssa Tosi sono stati molteplici e di impatto internazionale nel campo della Biomedicina, in particolare per quanto riguarda l’Immunologia dei Tumori e dei Virus Oncogeni».

La conferenza è in programma nell’Aula Magna del Collegio Cattaneo, di via Dunant 7, a partire dalle ore 9,30; le sessioni di lavoro sono due: “Virus e Patologie correlate” e “Virus, Tumori e Risposta dell’Ospite”.

In memoria della dottoressa Tosi è stata anche istituita l’“Associazione Giovanna Tosi per la Lotta contro i Tumori”, che ha come scopo prioritario quello di supportare la ricerca dei giovani ricercatori che si dedicano agli studi sui meccanismi di insorgenza dei tumori e sul coinvolgimento del sistema immunitario nella lotta contro il cancro.

«La nostra Università vuole onorare attraverso questa Prima Giornata Scientifica a lei Intitolata non solo la sua memoria ma in particolare la sua eredità scientifica che rimarrà nel tempo viva e marcante in tutti i colleghi dell’Insubria e di tante altre istituzioni italiane e internazionali che hanno avuto la possibilità e il piacere di collaborare con lei» conclude il professor Accolla.

L’evento è aperto a tutti gli interessati.