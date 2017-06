Una gita in città sul “set” di Piero Chiara

Foto varie

Un Johnny Dorelli giovanissimo che passeggia al porto vecchio. Un Ugo Tognazzi che, manco a farlo apposta, appunta sulla qualità del brasato, e del gattinara, seduto la domenica a pranzo in un ristorante in riva al lago.

Fotografie appena a colori di una Luino che ancora oggi si respira, e su gusta, leggendo i libri di Piero Chiara, ma anche seguendone lo spirito nella filmografia ispirata ai suoi romanzi.

Come le pellicole girate in parte proprio qui a Luino, e non solo nel corso degli anni ’70, manche recentemente, vedi “Il pretore”, solo tre anni fa.

Per questo è giusto segnalare l’iniziativa in programma nel pomeriggio di domenica 18 giugno quando il CAI Luino con il partenariato del Comune di Luino proporrà una escursione cittadina per incontrare i luoghi di Luino nella cinematografia di Piero Chiara. Il pubblico sarà accompagnato nella passeggiata da Angelo Aschei, ricercatore, con la fattiva collaborazione di Francesca Boldrini e Carlo Cattaneo esperti di Piero Chiara.

Il punto di ritrovo è il Bar Clerici alle ore 16,30 e girovagando dalla Casa Boscetti al viale del Carmine, dall’imbarcadero a Villa Battaglia si arriverà al Cantinone dove sarà previsto per le 18.30 il punto di arrivo.

Per la cronaca a Luino sono stati girati 5 film ripresi dai racconti di Piero Chiara iniziando dal 1970 con “Venga a prendere il caffè ….da noi”; nel 1971 “I capitani, forse”; nel 1975 “Un uomo curioso”; nel 1980 “Il cappotto di astrakan”; e l’ultimo nel 2014 ”Il pretore”

La partecipazione all’evento è libera e gratuita. In caso di meteo avverso la passeggiata sarà effettuata ridotta con l’ombrello aperto.

Informazioni:

- Pro Loco Maccagno con Pino e Veddasca – tel 0332 562009 – email info@prolocomaccagno.it

- CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail cailuino@cailuino.it

- Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail iatluino@provincia.va.it