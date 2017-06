Una macchina in vendita nel parcheggio dell’ambulanza

Foto varie

Il parcheggio dell’ospedale di Circolo dell’ambulanza scambiato per un posto utile per mettere in mostra una macchina da vendere.

A mostrarci questa foto è il nostro lettore Massimo Giuseppe Mentasti, che commenta: «Per motivi personali, in questi ultimi dieci giorni, ho frequentato quotidianamente l’Ospedale di Circolo di Varese. Dopo aver parcheggiato (a caro prezzo) passando nei pressi dell’entrata del Pronto Soccorso ho notato questa autovettura in vendita (con tanto di recapito telefonico) parcheggiata negli spazi riservati alle autoambulanze. Oggi sono di nuovo passato ed è ancora lì… Speriamo che la compri al più presto qualcuno».