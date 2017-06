Una maglietta bianca per Radio Italia Live

musica generica

Radio Italia, alla vigilia dell’evento di piazza Duomo, invita tutti i radioascoltatori e tutti coloro che saranno in piazza ad indossare una maglietta bianca.

“La musica è più forte” è l’iniziativa nata per rispondere al clima di queste giornate.

“Noi, ci siamo e vogliamo dare un segnale forte, positivo, di unione, di gioia e di condivisione – ha dichiarato il Presidente e fondatore di Radio Italia Mario Volanti – Ci piacerebbe che la piazza fosse bianca in segno di rispetto per tutti i recenti accadimenti ma anche per unirci tutti insieme ancora più degli anni scorsi! La musica è più forte, ci sarà sempre e sarà sempre e per tutti pace, purezza e libertà. ”

La musica è “leggera” e vuole serenità e noi siamo tutti qui per dimostrare che ci siamo.

In accordo con tutti i nuovi adempimenti richiesti dalle autorità competenti sono cominciate le prove del grande evento che domani sera porterà in piazza migliaia di persone.

I cantanti stanno facendo le prove in piazza e il sentimento condiviso è quello di voler essere più forti e di ricordare a tutti il potere della musica che abbiamo dentro, che accompagna da sempre le nostre giornate e da 35 anni la storia di Radio Italia.

Gli speaker di Radio Italia, Luca e Paolo, numerosi cantanti e talent stanno già aderendo all’iniziativa postando sui social immagini e video.

#lamusicaèpiùforte