Una notte di pianeti a Villa Inzoli, invitato speciale Saturno

Gat Tradate

Appuntamento con il GAT (Gruppo Astronomico Tradatese) sabato 1 luglio a partire dalle 21,30 nel parco di Villa Inzoli.

Sarà un’autentica “NOTTE DI PIANETI“, durante la quale l’invitato speciale sarà il pianeta Saturno, che in questo periodo, tra le costellazioni del Sagittario e dello Scorpione, è nelle condizioni ottimali di visibilità: lo scorso 15 giugno il pianeta ha infatti raggiunto l’ opposizione (allineamento Sole-Terra-Saturno) quindi la minima distanza dalla Terra di ‘soli’ 1,2 miliardi di km e nel contempo è al massimo l’inclinazione,quindi la visibilità, del lato Nord degli anelli.

La manifestazione “Occhi su Saturno“, a cui il Gat aderisce, venne indetta una decina di anni fa dagli astrofili di Perinaldo in occasione del 300 anniversario della sua morte. Da allora l’evento si è diffuso sempre più negli anni fino a coinvolgere, quest’anno, centinaia di associazioni di astrofili ed osservatori astronomici pubblici e privati. Importanti i patrocini di INAF (Istituto nazionale di Astrofisica), ASI (Agenzia Spaziale Italiana), ESA (Agenzia Spaziale Europea), UAI (Unione Astrofili Italiani).

Tra l’altro, il 1 luglio di quest’anno, oltre a Saturno, sarà possibile ammirare un’altra magia celeste, vale a dire uno spettacolare avvicinamento (congiunzione) nella costellazione della Vergine, tra la Luna al primo quarto ed il pianeta Giove.

Per l’occasione il GAT metterà gratuitamente a disposizione una decina di telescopi tra i quali un rifrattore gigantesco da 20 cm, che Antonio Paganoni ha costruito con le proprie mani sul modello del telescopio che a metà del 1600 permise a Cassini di scoprire gli anelli. Il mega-telescopio di Antonio offre una visione di Saturno, Giove e Luna davvero mozzafiato: una ragione in più per un Sabato speciale offerto dal GAT a tutti i Tradatesi.

In caso di cattivo tempo la manifestazione è rinviata a domenica 2 Luglio.