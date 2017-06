Una serata coi lettori sorseggiando uno Spitz

L’appuntamento nei locali con Varesenews questa volta è arrivato a Varese ospite di Spitz, il locale di viale Valganna. Come già è accaduto in tutti gli incontri fatti fino ad oggi l’appuntamento con i lettori ha aperto spunti di dibattito per noi fondamentali per capire come continuare a fare questo lavoro e rispondere alle esigenze di tutti.

In particolare abbiamo cercato di capire come si accede al giornale, quando lo si consulta, che cosa ci si aspetta di trovare e che cosa manca rispetto a quello che già facciamo.

È per questo che abbiamo pensato a tantissimi appuntamenti per incontrare i lettori: direttamente in casa, con l’iniziativa “Indovina chi porta il caffè” che porta la redazione in casa dei lettori tutte le settimane; alle feste, con “20 anni di Varesenews in Tour” e anche nei locali dei paesi della nostra provincia.

A Varese lo scambio coi lettori è stata l’occasione per discutere di pubblicità (purtroppo a volte fastidiose) e di modelli di business del giornalismo, di fake news e di notizie glocal.

Un confronto a tutto tondo sorseggiando la bevanda di casa, lo Spitz, che non poteva che concludersi con il racconto del progetto del film di Digitalife, l’ultima impresa nella quale si è cimentato Varesenews, un docu-film che vuole raccontare il cambiamento che il digitale sta portando nelle nostre vite.