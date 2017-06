Una serata con Angelo Croci per parlare di cinema e società

angelo croci

Università del Quadrifoglio presenta una serata dedicata al cinema e alla società italiani. Mercoledì 7 giugno alle ore 21 la sede di via Lodi 20, a Busto Arsizio ospiterà una serata con Angelo Croci, esperto cinematografico, per dare uno sguardo d’insieme a quella grande narrazione pubblica che è il cinema e per tentare di decifrare ciò che accade nell’anima di questo nostro Paese.

Chi sono i nuovi eroi e le nuove eroine? Quali i loro sogni, le loro ambizioni, i loro veri desideri, le loro più profonde aspirazioni? Che cosa ci rivelano e che cosa ci nascondono i film realizzati oggi nel nostro paese? Come siamo cambiati negli anni più recenti? Come ci piace vederci? Come vogliamo mostrarci al resto mondo? Cinema e fiction, multisale e tv: quale Italia ci mostrano il piccolo e il grande schermo? Un paese di maschere ? un gregge di cinici individualisti, di sprovveduti bugiardi che si arrangiano a vivere? Di sognatori e poeti o di sconsolati realisti rassegnati al presente? Siamo spudoratamente bugiardi con gli altri e prima ancora con noi stessi? Chi sono oggi gli autori che meglio ci mettono davanti allo specchio per dirci chi siamo davvero? E che funzione assolvono i racconti seriali delle fiction televisive che avvincono milioni di spettatori?