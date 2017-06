Una serata di wrestling apre il Palio dei Rioni

Wrestling

Sarà una serata di wrestling e divertimento ad aprire, sabato 10 giugno, il Palio dei Rioni di Viggiù. L’appuntamento è alle 21 all’Oratorio di Baraggia o, in caso di maltempo, alla palestra Limax di Clivio, in via Azimonti 4.

Protagonista della serata l’associazione sportiva dilettantistica milanese Total Combat Wrestling, che torna dopo qualche anno di assenza in provincia di Varese.

«La TCW è attiva dal 2006 – spiegano i responsabili dell’associazione – Insegniamo si nostri iscritti come diventare atleti-attori e come si organizza un evento, dalla sceneggiatura all’esibizione, creando dei veri e propri spettacoli curati nei minimi dettagli, legati tra loro da trame degne di un serial tv».

Buoni contro cattivi si daranno battaglia sul ring in uno spettacolo adatto a tutta la famiglia con tante azioni da stuntman, mosse spettacolari, e siparietti comici.

L’associazione è particolarmente affezionata al territorio varesino, dove ha proposto spettacoli con cadenza mensile dalla seconda metà del 2011 alla fine del 2014, in particolare a Varese e a Gazzada Schianno, ma anche perché conta tra le sue fila ben tre atleti varesini.

«Ci sono Andrea “Pain” Orlandi, vero e proprio pioniere del wrestling italiano, avendo debuttato in altre società già nel 2002, dotato di stile tecnico e anni ’80; Carlo “Birra” Giani, idolo del pubblico più goliardico, grazie al suo modo di fare guascone e strafottente e Claudio “Mefisto” Delia, che sul ring diventa “il demone del rock”, uno scavezzacollo amante dell’heavy metal».

La serata, ad ingresso libero, è a cura della ProLoco di Viggiù.