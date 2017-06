Una serata rock’n’roll con Luca Guenna e Carmen e les Papillons

musica generica

Venerdì 16 giugno, alle ore 22.30, al salone di Varesecorsi in piazza Motta appuntamento d’eccezione con Luca Guenna e Carmen e les Papillons, che aprono la settiman edizione del Festival Rock’n’roll Varese.

Ma “Il Movimento d’anca” di Pino Tuscano, Fiorenzo Croci e Luca Guenna, che punta al riconoscimento del Rock’n’roll come bene comune e patrimonio dell’umanità, idea sostenuta anche dal presidente della Regione Lombadia, Roberto Maroni, quest’estate si fa in tre.

Il primo appuntamento è appunto per venerdì 16 giugno in concomitanza con la Festa di chiusura dei corsi primaverili di Varesecorsi, il secondo per il 16 luglio in una giornata di Rock’n’roll inserita come giorno di chiusura nella grande manifestazione Wood in Stock di Ternate, che parte il 13 e dura quattro giorni, la terza alla Balera dell’Ortica di Milano il 10 settembre, con Bobby Solo, icona del rock’n’roll italiano e testimonial del progetto “Il Movimento d’anca”.

La classificazione del Rock’n’roll è sempre difficile e divide critici e appassionati. Gli anni ruggenti sono quelli che vanno dal 1955 al 1959. Ma come in tutte le cose c’è sempre un prima e un dopo. Il Summer Jamboree di Senigallia parte dagli anni quaranta e dallo swing, il Festival Rock’n’roll Varese continua invece negli anni sessanta e con il twist. Madrina di Varese è così diventata Carmen, cantante “made in Varese”, che con le sue interpretazioni delle canzoni di Mina, Nada, Caterina Caselli e Patty Pravo trascina un pubblico di tutte le età. Questa è infatti, se vogliamo, la caratterista del Festival di Varese: coinvolge tutti, giovani e meno giovani. Nostalgia e innovazione.

Questo il programma della serata:

16 GIUGNO 2017 piazza Motta, 4 (sede di Varesecorsi):

ore 19 Aperitivo in lingua con gli insegnanti di Varesecorsi

ore 20.30 Luca Guenna canta Elvis

ore 22.30 Carmen e Les Papillons