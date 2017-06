Una serata sui cinque secoli di Riforma

Foto varie

Quest’anno sono molte le iniziative organizzate per ricordare la Riforma protestante nata in Germania da un gesto provocatorio del monaco agostiniano Martin Lutero.

«Lo faremo anche a Luino in una conferenza con tema “La Riforma ieri e oggi” perché è un evento che non appartiene solo al passato, in quanto ha avuto la capacità di grandi trasformazioni del mondo, della religione, della politica, dell’economia, ma soprattutto della società», dicono gli organizzatori.

«Avremo l’opportunità di ripercorrere questo vissuto e la sua attualità entrando nelle sue varie sfaccettature con il giornalista e pastore valdese Giuseppe Platone» giovedì 8 giugno alle ore 20,30 nella Chiesa metodista di Luino, Via Del Carmine 30.

Questa serata che terminerà con un rinfresco, sarà anche occasione per inaugurare la mostra storico-documentaria “il retaggio della Riforma radicale” che rimarrà esposta come ulteriore possibilità di approfondimento dall’8 al 15 giugno, visitabile tutti i giorni dalle 15 alle 18.