Una serata sulla “Campana ritrovata” del San Martino

Spetterà a Franco Rabbiosi, esperto di linea Cadorna e storico del territorio oltre all’amico Paolo Motti, volontario del soccorso alpino parlare di un ritrovamento clamoroso dopo così tanti anni: quello raccontato da Varesenews della campana della chiesa di San Martino.

Si tratta della campanella della sacristia saltata in aria il 18 novembre del1943 per mano dei nazifascisti che per punire la valle insorta distrussero l’amata chiesa, ricostruita poi alla fine degli anni ‘50.

Tempo fa, come si ricordava, quasi per caso la campana vene trovata e riportata alla luce proprio da Paolo Motti: questo oggetto sarà anche al centro di una cerimonia in paese nel mese di agosto.

Per ammirare la campana, ed ascoltare del suo ritrovamento l’appuntamento è per sabato sera, primo di luglio al salone Borgato di Duno alle 20.30.

La serata intitolata non a caso “La campana ritrovata” è a cura dell’Associazione Culturale Dunese.