Un’auto ribaltata in via Crotto Roncaccio

Un’auto ribaltata e tre persone coinvolte – tra le quali un bambino di un anno – in un incidente stradale avvenuto questa mattina a Tradate.

Poco dopo le 9.20, in via Crotto Roncaccio due auto si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento.

Una delle due vetture si è ribaltata e due persone sono rimaste ferite e sono state soccorse dai sanitari giunti sul posto con due ambulanze. Le loro condizioni non sono gravi.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri che hanno recuperato i veicoli coinvolti e messo in sicurezza la sede stradale.