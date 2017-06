Un’estate da vivere… in piazza

Luoghi, personaggi ed eventi di Venegono

Al via la kermesse estiva di appuntamenti organizzati dall’Amministrazione Comunale di Venegono Inferiore in collaborazione con le associazioni venegonesi. Per tutto il mese di luglio intrattenimenti per bambini, musica e concerti si alterneranno nel fine settimana nella nuova piazza dell Associazioni .

Sabato 1 luglio, apertura alle ore 18.00 con lo spettacolo di magia e laboratorio di “Bolle in Bolle”, offerto da Itaca Associazione Volontari per la Cultura, a partire dalle ore 18.30 invece esibizione di percussioni con il trio Drumcactcgers.

Sabato 8 luglio dalle ore 18.00 laboratorio per i bambini con “La regina dei fiori” e a seguire esibizione di Telly e Emily con violino e sax.

Sabato 15 luglio infine dalle ore 18.00 laboratorio per bambini “Giochiamo con i giochi di una volta?” offerto dall’Associazione A.Ge.V, e dalle 18.30 Pippo Mortillaro e Alessio Sanvito si esibiranno in pezzi jazz blues e bossanova.

Conclude la kermesse il concerto dell’Ars Cantus con “Il Galà delle Associazioni” in programma per il 20 luglio ore 21.15.

“Tutti gli appuntamenti si terranno nella nuova Piazza delle Associazioni – dice l’assessore alla cultura – Lo spazio, inaugurato a fine aprile, è già diventato il centro del paese vivo che l’amministrazione desiderava, il posto ideale dove organizzare e promuovere nuovi momenti di incontro e socializzazione per tutti”.