Un’estate di eventi nel parco di Villa Durini

gorla minore

Il parco di Villa Durini si trasforma nel centro dell’estate di Gorla Minore nei fine settimana dal 23 giugno al 20 agosto. L’Estate in Villa sarà caratterizzata da spettacoli teatrali, cinema e serate danzanti che accompagneranno i sabati e le domeniche di chi non andrà in vacanza.

Il primo appuntamento del 23 – 24 giugno sarà dedicato al ciclismo e, in particolare, alla storia del Giro d’Italia che quest’anno ha compiuto 100 anni. Venerdì ci sarà una pedalata con i giovani e i bambini del paese, nella sala verde della villa aprirà una mostra dedicata alla storia del Giro, sabato sera si terrà una serata con grnadi nomi del ciclismo locale, nazionale e internazionale come Gianni Bugno, Michael Rogers, Stefano Zanini, Marco Groppo, Daniele Nardello, Dario Andriotto, Andrea Chiurato, conduce il giornalista Marco Pastonesi.