Un’estate in alternanza scuola lavoro all’alberghiero De Filippi

Estate di impegni e lavoro per gli studenti dell’istituto alberghiero De Filippi di Varese.

«Sono oltre 150 gli allievi di tutte le classi impegnati nelle diverse attività programmate dal 9 giugno al 31 agosto per l’alternanza scuola lavoro – spiega il Prof. Giovanni Baggio, Rettore dell’Istituto varesino – Oltre alla classica gestione della Casa Alpina a Macugnaga, i nostri studenti saranno protagonisti in numerosissime locations storiche e di prestigio per l’organizzazione di catering matrimoniali; sono convinto che si tratti di un’opportunità molto preziosa per i nostri giovani. Un altro settore di formazione e di lavoro sarà l’estero: un ricco ventaglio di opzioni internazionali per studiare le lingue e approfondire le competenze specifiche e professionali, dall’Inghilterra alla Spagna, ma anche Puglia, Trentino, Sicilia e Valle d’Aosta. Per tutti, si prospetta la possibilità di crescere in un concreto tirocinio, in un’esperienza fruttuosa e di valido approfondimento culturale e tecnico. Prosegue, infine, la nostra collaborazione con MilanoFiere e con Jarit che valorizza la ristorazione nostrana, spesso stellata, secondo un moderno e sofisticato approccio: all’interno di un vasetto di vetro monoporzione è racchiusa una ricetta gustosa e ricercata di un piatto d’alta cucina, creato da affermati chef, in grado di offrire un’esperienza gastronomica finora riservata a pochi. Insomma, tante opportunità didattiche e professionali per i nostri studenti che avranno l’occasione di lavorare in équipe ma anche di far crescere la propria autonomia, responsabilità e consapevolezza in un ambiente di lavoro».

Il Preside Baggio ricorda che si tratta di un meccanismo entrato a regime con la legge di riforma della Buona Scuola: 200 ore di alternanza per gli studenti dei licei e 400 per quelli di scuole tecniche o professionali.

La provincia di Varese è, in Italia, tra le più virtuose anche grazie alla sua ricchezza e vivacità aziendale.