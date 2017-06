Un’estate intera con Ecobaleno Sport Camp 2017

Sono già circa 200 i bambini che, dal 12 giugno ad oggi, hanno scelto di trascorrere un’estate “Ecobaleno” in uno degli Sport Camp sparsi nella Provincia di Varese e nell’Altomilanese, vivendo tre settimane “a tutto divertimento”.

Ma l’estate è ancora lunga e, se con il mese di giugno terminano gli asili e gli oratori estivi, il servizio Sport Camp non si ferma mai!

EnergìcaMente, in collaborazione con Sportpiu, offre una proposta educativa di qualità: Ecobaneno Sport Camp, già alla terza settimana di svolgimento in tutte le sue sedi (San Vittore Olona, Castellanza, Gorla Minore, Olgiate Olona, Gallarate e Varese), prevede una filosofia educativa in cui il gioco, lo sport, le attività creative, i laboratori didattici sono strumento di condivisione sociale e crescita.

Questo percorso formativo si snoda per tutte le settimane di luglio, agosto e la prima di settembre (con brevi pause che variano a seconda della sede), per andare incontro alle sempre più variabili necessità delle famiglie.

Ecobaleno accoglie tutte le bambine e i bambini dai 4 ai 14 anni, dalla prima infanzia alla preadolescenza, con una programmazione studiata ad hoc per stimolare gli interessi e sollecitare la partecipazione e l’entusiasmo di ciascuna fascia di età.

Ogni giornata al Camp diventa così un’occasione di apprendimento (di nuove discipline sportive e della loro storia, di tecniche artistiche, di curiosità culturali e territorial etc.), di condivisione (accoglienza mattutina, pranzo e merenda in compagnia, gioco libero etc.) e di consapevolezza (assegnazione di ruoli e compiti settimanali a sostegno del gruppo, promozione dell’autonomia individuale, scoperta delle proprie preferenze sportive e ricreative etc.).

