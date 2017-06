Un’estate ricca di opportunità lavorative: circa 1.300 posizioni aperte da Openjobmetis in tutta Italia

rosario rasizza

La stagione estiva si apre con tante nuove opportunità di lavoro in vari settori e Openjobmetis, la prima e unica Agenzia per il Lavoro quotata in Borsa Italiana, segmento Star, ha avviato le selezioni di circa 1.300 figure professionali su tutto il territorio nazionale.

Non solo Grande Distribuzione Organizzata e Horeca, ma anche Agroalimentare: sono questi i principali ambiti in cui le aziende sono alla ricerca di personale, da inquadrare con contratti di lavoro a tempo determinato, in alcuni casi con possibilità di proroga e inserimento dopo il periodo estivo.

Numerose le opportunità offerte nel settore della Grande Distribuzione Organizzata e nelle catene retail, dove Openjobmetis è alla ricerca di circa 300 profili come addetti alla vendita, data la necessità di ruotare maggiormente il personale in relazione ai piani ferie e all’organizzazione dei saldi, ma anche figure quali addetti al rifornimento scaffali, e cassieri e addetti al banco.

Per il settore Horeca, Openjobmetis sta selezionando circa 250 professionisti nella ristorazione e nelle strutture ricettive. Non solo camerieri, baristi, cuochi e aiuti cuochi e pizzaioli, ma anche addetti alla reception, guide, addetti agli stabilimenti balneari, addetti alle pulizie e receptionist. Molte di queste figure sono ricercate nell’area del Sud e delle Isole, data la maggiore presenza di strutture ricettive che necessitano di incrementare la forza lavoro durante il periodo di picco a livello turistico.

Grazie alla divisione Agroalimentare, Openjobmetis ha avviato un percorso strutturato di recruitment ed è alla ricerca di figure specifiche come raccoglitori di frutta e verdura (come nel caso della campagna Oro Rosso dedicata alla raccolta dei pomodori in Emilia Romagna) e personale chiamato a operare nella lavorazione del prodotto. L’Agenzia è inoltre alla ricerca di profili come operai agricoli, addetti alla potatura delle viti e trattoristi. Nell’area del Nord-Est, ma anche in Franciacorta, Piemonte, Marche e Abruzzo, infine, si selezionano addetti alla manutenzione del verde e alla vendemmia, nonché alla pettinatura e spollonatura delle vigne.

“La Divisione Agroalimentare sta conoscendo, con l’estate, un vero e proprio boom – ha commentato Chiara Zonzin, responsabile della Divisione Agroalimentare – che del resto segue a un primo semestre di attività davvero intenso visto che sono già state somministrate, in questo solo ambito, oltre 1500 persone, tra cui addetti alla raccolta e al confezionamento di prodotti ortofrutticoli, alla potatura, alla lavorazione del pesce e delle carni, oltre a numerosi agronomi, giardinieri e trattoristi. Il 60% delle assunzioni ha interessato il settore ortofrutticolo, il 20% quello vitivinicolo, seguiti poi dai settori zootecnico e florovivaistico.”

Openjobmetis è inoltre attiva anche con una Divisione Family Care, a supporto delle famiglie in cerca di assistenti familiari e operatori socio-sanitari, sempre più richiesti soprattutto nel periodo estivo. Sono davvero numerose le ricerche aperte in questo ambito al momento in tutta Italia.

“L’estate si conferma uno dei momenti migliori per fare il proprio ingresso nel mondo del lavoro, attraverso un’Agenzia per il Lavoro come la nostra, ma anche per tutti coloro che sono in cerca di un impiego con esperienza e professionalità alle spalle” – ha dichiarato Laura Piccolo, responsabile Grandi Clienti di Openjobmetis – “Non parliamo solo di posizioni aperte in settori come Grande Distribuzione Organizzata e Horeca, tipicamente legati alla stagionalità, ma anche di ambiti come l’Agroalimentare e il Family Care su cui puntiamo molto e ai quali ci dedichiamo con due delle nostre specifiche Divisioni”.

In tutti i settori, tra le caratteristiche più richieste vi sono: flessibilità e disponibilità a lavorare su turni, oltre ad una anche minima pregressa esperienza, standing e conoscenza di almeno una lingua straniera, soprattutto per i settori GDO e Horeca.

Per consultare le offerte di lavoro, aggiornate quotidianamente dalle singole Filiali, e per candidarsi online: www.openjobmetis.it