Unità e continuità: Bardello riparte da Puggioni e Ossola

La macchina amministrativa di Bardello è ripartita. Dopo le difficoltà insorte all’annuncio del Sindaco Calvi di lasciare per motivi di salute, con le elezioni amministrative, si è concluso il periodo di difficoltà.

Ieri sera, mercoledì 21 giungo, il nuovo consiglio comunale si è riunito per ascoltare il discorso del Sindaco eletto, Luciano Puggioni. Al suo fianco, in qualità di vice, è stata scelta la più votata tra i consiglieri: Iolanda Ossola. Capogruppo di maggioranza un’altra donna, Monica Maestroni. Nel prossimo consiglio comunale a inizio luglio si completerà la squadra con l’indicazione del secondo assessore e dell’assegnazione delle deleghe ai consiglieri.

Nel discorso di insediamento, Puggioni ha voluto sottolineare soprattutto lo spirito che anima la squadra Insieme per Bardello, uniti per seguire il cammino tracciato tre anni fa con Egidio Calvi. Sarà quindi “continuità” la parola che caratterizzerà il lavoro della giunta Puggioni: « continuità negli obiettivi, continuità nell’impegno volto a raggiungere risultati reali, continuità nel voler ascoltare le esigenze dei propri concittadini, continuità nel voler proporre novità che migliorino la vita del nostro paese».

Ma importante è anche Unità, unità di intenti e di valori condivisi dal gruppo: « la mia speranza – ha dichiarato Puggioni in Consiglio- insieme al mio impegno, è che il Consiglio Comunale possa lavorare unito, con un confronto costruttivo tra maggioranza e minoranza, minoranza che auspico voglia partecipare attivamente, portando idee e progetti realizzabili».

Un mandato che, ha sottolineato più volte Puggioni, sarà all’insegna della condivisione: « l’unico modo per continuare a migliorare le condizioni di vita di questo nostro paese è lavorare INSIEME, e con “insieme” non mi riferisco solo ai componenti del Consiglio Comunale, ma a tutta la popolazione di Bardello, in modo che ognuno si senta coinvolto e partecipe in prima persona. Non è quindi scontato dire che mi sento, e che sarò il sindaco di TUTTI, perché come ebbe a dire un politico democratico “la politica non è un’avventura personale, ma un meraviglioso viaggio collettivo”. Il termine “viaggio collettivo” è quanto mai significativo dato che un mandato elettorale, proprio come un viaggio, ha un inizio, un proprio percorso e un arrivo, ed ha un senso solo se è partecipato dalla comunità, da tutti i Cittadini. Non è un caso che ci sentiate continuamente parlare di volontariato: questa è la via per costruire una comunità coesa, che vive in armonia, in cui ciascuno si sente parte attiva e fondamentale della vita del paese. Tutti sappiamo che sono anni sfidanti, se guardiamo alle limitate possibilità economiche, e quindi di intervento sul territorio: proprio per questo continueremo fortemente a sostenere l’Unione di Bardello, Malgesso e Bregano. Sostegno che è garantito anche dai Sindaci degli altri due Comuni, che mi sento di ringraziare».

«L’Unione dei nostri comuni – ha proseguito Puggioni - ci permetterà, di affrontare gli ostacoli che inevitabilmente incontreremo più efficacemente e di pianificare progetti importanti, attuabili soltanto con un sostegno sovra-comunale. Siamo consapevoli che il mandato affidatoci dai Cittadini di Bardello sia estremamente impegnativo e ricco di sfide, ma perseguiremo con forza e determinazione il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo posti e contenuti nel nostro programma elettorale. Per fare ciò siamo pronti a interpellare tutti i livelli delle istituzioni Italiane ogni qual volta le risorse comunali e dell’Unione non saranno sufficienti. Ringrazio fin da ora il segretario comunale e tutti i dipendenti comunali, per il lavoro e l’appoggio che ci hanno concesso in questi tre anni, e che sicuramente rinnoveranno nel quinquennio che ci troviamo a governare, la loro opera è il vero motore del comune senza il quale nulla si può realizzare».

«Cari Concittadini – ha concluso il Sindaco - continuiamo a vivere Bardello, viviamolo ogni giorno, sosteniamo tutte le iniziative culturali e sociali, partecipiamo al volontariato, agli eventi che di volta in volta vengono proposti, diamo una mano concreta alle diverse associazioni, sentiamoci parte di una comunità. Con il proprio contributo, ciascuno di noi potrà migliorare la vita in questo nostro paese. Da domani si ricomincia a lavorare, dateci il vostro plauso se vi accorgerete che faremo bene, fate sentire la vostra voce in caso contrario, ma mai, ripeto mai, lasciateci soli. Faccio mia una citazione di un amico, ch’è stata il mio credo per tutta la campagna elettorale “non c’è sforzo a favore del popolo che il popolo non ripaga con la sua fiducia” e questo a Bardello è avvenuto».