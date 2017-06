Campi Estivi 2017

Il progetto del campo estivo “Uno, due, tre. Vado nel bosco, vieni con me?”, organizzato dalla Cooperativa Sociale Onlus Bosco Verde di Castello Cabiaglio, presso il Villaggio Cagnola, (Strada Provinciale 62, Rasa di Varese), vuole accompagnare i bambini e i ragazzi dai 6 ai 14 anni, nell’esperienza del vivere una giornata all’aria aperta nel bosco.

In una quotidianità sempre più sedentaria, i bambini faticano a sentire il proprio corpo come strumento di esplorazione, conoscenza e libertà. In questo scenario, le esperienze attivate nei prima anni di vita, dal nido e sino al ciclo di scuola primaria, assumono un ruolo decisivo.

La scelta del bosco come location per il campo estivo, vuole permettere ai bambini di potersi muovere liberamente salendo e scendendo da scarpate, salendo sugli alberi, mettendo alla prova i bambini alla riscoperta del loro corpo e delle capacità di esplorazione, per sviluppare anche la motricità fine e i gesti più delicati, dal raccogliere una coccinella all’afferrare un grillo, giocare son i sassolini, realizzare collane con piccoli gusci di chiocciola.

Durante le loro esplorazioni i bambini sono molto curiosi, cercano e raccolgono materiali naturali nuovi, allertano tutti i sensi, scoprono le impronte lasciate sul terreno dagli animali, il colore e la forma delle foglie, sentono i profumi e gli odori, ascoltano i richiami degli uccelli, osservano le nuvole nel cielo.

Il bosco è un campo da gioco illimitato, un luogo dove non ci sono giocattoli strutturati e i bambini utilizzano con disinvoltura i tanti materiali naturali, così i rametti e i bastoni diventano all’occorrenza mestoli e bacchette di fata. Il bosco libera fantasia e creatività, ma anche comunicazione tra i bambini che si accordano giorno dopo giorno sui diversi significati delle cose.

Il bosco è mutevole e incerto, un luogo imprevisto, dove i bambini discutono, contrattano, imparano l’uno dall’altro. Giocando i bambini cercano possibili soluzioni alle difficoltà che via via incontrano, scoprono i propri limiti e si aiutano a vicenda, rafforzano l’autonomia e l’autostima e hanno una maggiore capacità di socializzazione e organizzazione di gruppo.

Tra tutti gli ambienti naturali, il bosco è probabilmente quello più ricco di multisensorialità: il bosco è sotto e sopra, è accanto a noi, è un luogo che cambia in continuazione e offre molti stimoli. Non solo alberi, ma anche arbusti, erbe, animali grandi e piccoli, cortecce, semi, frutti, funghi, terra, rocce, acqua, luce e ombra; un sistema complesso di vita, dove i bambini e adulti entrano a far parte di un mondo pieno di relazioni e interconnessioni.

Quello che il Bosco Verde si propone di attuare è un modo diverso di vivere la natura attraverso un approccio più spontaneo e meno mediato dall’adulto che nel bosco esercita un controllo meno direttivo.

Orari del campo estivo

Dalle 7.30 alle 18.30

Costi

Settimana singola: 70 euro

Pacchetto famiglia: 65 euro a settimana per pacchetti di almeno 8 settimane, anche non consecutive, considerando tutti i componenti del nucleo famigliare.

La quota comprende: menù biologico ricco di frutta, verdura e tutti i cereali; bio merenda (escluso i giorni di gita); escursioni e passeggiate; assicurazione.

Iscrizioni

Presso Villaggio Cagnola e la scuola del Bosco Verde in via san Rocco 6 a Castello Cabiaglio nonché sul sito www.ilboscoverde.org, dove sono disponibili i moduli di iscrizione in cui indicare le settimane di frequenza.

Le iscrizioni devono essere fatte pervenire direttamente o via posta (anche elettronica) ai recapiti sotto indicati.

Cooperativa Sociale “Bosco Verde” ONLUS

Via S. Rocco 6

21030 Castello Cabiaglio (VA)

Tel. 3491330084

Email: info@ilboscoverde.org