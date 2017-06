Uomo scomparso nel Ticino, continuano le ricerche

Continuano le operazioni di ricerca del trentottenne disperso nel fiume Ticino. L’uomo è stato visto inabissarsi nel pomeriggio di ieri, venerdì 2 giugno, e l’allarme è scattato poco prima delle 18 e le ricerche sono andate avanti fino alla tarda serata.

Sul posto sono intervenuti anche oggi, diversi uomini e mezzi, l’U.C.L. (Unità di Crisi Locale) dei vigili del fuoco sta coordinando le ricerche. Gli aerosoccorritori del reparto volo, a bordo del “Drago 82″, gli specialisti del soccorso acquatico e i sommozzatori stanno concentrando le operazioni dal comune di Vizzola Ticino fino al ponte di Turbigo (NO).

Il disperso è un uomo di 38 anni, cittadino rumeno, che insieme a tre amici aveva impegnato la traversata del fiume, che in quel punto ha acque basse (ma veloci) e si divide in più rami. Gli amici erano in loco con le famiglie e già in altre occasioni avevano compiuto la stessa operazione.