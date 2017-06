Uyba, colpo bulgaro. Ecco Silvana Chausheva

Futura Volley Uyba 2016 2017

(Foto Facebook – UYBA)

Con l’arrivo di Silvana Chausheva, si completa il reparto schiacciatrici della nuova UYBA 2017/18. La giovane bulgara, in arrivo dal Maritza Plovdiv, si aggiunge a Wilhite, Piani, Bartsch e Gennari e in più ha esperienze di gioco anche come opposto, il che la rende un elemento adatto ai nuovi progetti tattici di coach Marco Mencarelli.

Chausheva, classe 1995, ha già maturato esperienze di livello anche in campo internazionale, sia con squadre di club sia con la maglia della nazionale bulgara, di cui fa parte dal 2014.

Sono parole di entusiasmo quelle di Silvana Chausheva, che considera il campionato italiano il migliore e che giocando al Palayamamay in occasione della CEV Cup, è rimasta impressionata dal calore dei tifosi: “Appena ho saputo dell’interessamento della Unet Yamamay ho sentito dentro di me un grande entusiasmo e non mi ci è voluto molto per dire di sì alla proposta biancorossa. Credo che il campionato italiano sia il migliore ed è per me un sogno potervi giocare: sarà una enorme opportunità per me, per potermi migliorare e mettermi alla prova. Arrivo in una società tra le più forti in Italia e credo che la squadra che sta nascendo possa fare grandi cose. Ho già giocato al Palayamamay, con la maglia di Plovdiv, e i fan mi hanno impressionato: so che seguono sempre la squadra con affetto e non vedo l’ora di conoscerli”.