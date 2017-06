Uyba, i sorteggi di Cev Cup parlano slavo

Cev Cup: Uyba-Pomì 3-2

Ci vuole riprovare la Unet Yamamay Busto Arsizio. Dopo la finale raggiunta lo scorso anno, le farfalle tenteranno nuovamente la scalata europea anche nella stagione 2017/18.

La società biancorossa si è infatti iscritta alla 2018 Cev Volleyball Cup, confermando così le proprie ambizioni sportive anche al di fuori dei confini nazionali.

«L’Europa è una grande opportunità – commenta il presidente Giuseppe Pirola – sia per la nostra squadra, che è ormai ben conosciuta fuori dall’Italia ed è abituata al palcoscenico internazionale, sia per i nostri sponsor, che potranno godere di ulteriore visibilità. Nella scorsa stagione proprio la Cev Cup è stata l’occasione per avvicinare nuovi partner commerciali e sono sicuro che nuovi amici ci sosterranno anche in questa nuova avventura».

Proprio oggi alle 14 nell’headquarter della Cev si sono svolti i sorteggi: la UYBA partirà dai 16esimi di finale (tra il 12 e il 14 dicembre match di andata in casa al Palayamamay), affrontando una eliminata dal secondo turno di Champions League, nello specifico la perdente dello scontro tra Zok Bimal Jedinstvo Brcko e Nova Kbm Branik Maribor.