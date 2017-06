Uyba nelle mani di Alessia Orro

Futura Volley Uyba 2016 2017

La nuova regista della Unet Yamamay Busto Asizio è Alessia Orro, classe 1998, giovane e talentuosa, cresciuta pallavolisticamente nel Club Italia e che già dal 2015 è punto di riferimento della Nazionale italiana.

Con la nazionale Under 18, allenata da Mencarelli, Orro ha vinto la medaglia d’oro al campionato mondiale nel 2015, dove ha conquistato anche il bronzo con la rappresentativa Under 20.

Alessia Orro è esaltata della nuova possibilità, soprattutto per la presenza di coach Mencarelli, che ha significato molto per la sua carriera pallavolistica: “Se sono qui è perché da quando ero piccola a casa sul divano a guardare le partite dalla UYBA in tv sognavo questo momento. La mia prima esperienza fuori dal Club Italia non mi spaventa: mi sento matura e voglio portare in alto questa squadra. La presenza di Mencarelli è fondamentale: gli devo tutto perché io giocavo in altri ruoli ed è stato lui a scoprire le mie doti al palleggio e a cambiarmi ruolo. Mi ha seguita con grande cura e mi ha cresciuta nel Club Italia e in nazionale. Ritrovarlo sarà speciale, così come sarà bello giocare con tante ragazze che conosco molto bene: essere un gruppo coeso e di amiche ci aiuterà tanto. Quest’estate dovrò incastrare gli impegni azzurri con il mio esame di maturità in Scienze Umane, ma non vedo l’ora di iniziare la mia avventura nella UYBA”.