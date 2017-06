Va a sbattere contro un muro, ferito ventenne

Incidente stradale a Cunardo

Un giovane di 20anni è rimasto ferito in un incidente stradale questa mattina poco prima delle 6 lungo la via Varesina a Cunardo.

Galleria fotografica Incidente stradale a Cunardo 4 di 6

Subito accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Luino che con un’autopompa, hanno messo in sicurezza il veicolo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere il ferito.

Per cause ancora in fase di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo finendo contro un muro di cinta.

Sul posto anche automedica e ambulanza dell’Sos di Cunardo che ha trasportato il conducente al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo di Varese.