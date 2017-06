Vaccinazioni: a luglio le informazioni alle famiglie

Foto varie

«Entro la metà di luglio sui siti internet di Regione, Ats e scuole regionali pubblicheremo una comunicazione chiara e semplice, realizzata congiuntamente con l’Ufficio scolastico regionale, in cui forniremo alle famiglie le indicazioni operative da seguire per la presentazione della documentazione vaccinale da consegnare alle strutture scolastiche entro il 10 settembre, così come prevede il decreto nazionale».

Lo ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera al termine della prima riunione operativa tenuta a Palazzo Lombardia, con i rappresentanti dell’Ufficio prevenzione della Direzione generale dell’Assessorato e quelli del l’Ufficio scolastico regionale per definire un percorso condiviso per l’attuazione del decreto sull’obbligatorietà dei vaccini.

« Oggi abbiamo individuato le prime informazioni di cui le famiglie hanno necessità di entrare in possesso e che verranno indicate nella comunicazione da divulgare entro metà luglio, come ad esempio quale documentazione presentare entro il 10 settembre, a chi e come richiederla, quali sono le vaccinazioni richieste, come mettersi in regola per quelle mancanti».

«La collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale – ha concluso Gallera – rimarrà attiva fino a quando si esaurirà il percorso che fissa nel 10 marzo del prossimo anno la data ultima per le famiglie per la presentazione del certificato ufficiale che attesti la copertura vaccinale richiesta o la prenotazione per quelle mancanti».