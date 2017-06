Vaccinazioni: quale calendario per chi deve regolarizzarsi?

Vaccinazioni

Obbligo delle vaccinazioni per le iscrizioni a scuola. Quando suonerà nuovamente la campanella a settembre, i genitori dovranno essere pronti a fornire la documentazione necessaria ( certificazione dell’ATS Insubria o autocertificazione in attesa dell’appuntamento fissato) ai dirigenti scolastici. In alcune scuole è stata presentata la circolare con cui si invitano i genitori ad adempiere al nuovo obbligo.

Chi rientra nella percentuale di vaccinati regolarmente dovrà solo recuperare i fogli forniti a ogni seduta presso i distretti sanitari.

Quanti, invece, devono regolarizzare la propria posizione si attiveranno nei prossimi mesi per presentare tutta la documentazione entro il marzo prossimo.

Rimangono alcuni dubbi da chiarire come quello segnalato da un lettore:

“ Ho una figlia nata nel 2013, che non ha mai fatto nessun vaccino. Ora che c’è l’obbligo, dovrò seguire il calendario vaccinale partendo come se mia figlia avesse tre mesi? O dovrò partire dai quattro anni del calendario vaccinale?”

Abbiamo inoltrato la domanda all’Ats Insubria che cura e coordina le politiche sanitarie a livello locale. Ma siamo ancora in attesa di risposta.