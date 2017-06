Valico chiuso, la minoranza presenta una seconda mozione

Foto varie

Sulla questione del valico di Cremenaga chiuso la notte non c’è solo la mozione presentata e poi ritirata in consiglio comunale da Giuseppe Taldone, da cui è seguita la polemica dei giorni scorsi, e per la quale la minoranza ha accusato l’attuale amministrazione di voler sottrarre il dibattito in consiglio comunale, inoltrando una “censura” nei confronti del presidente dell’assemblea cittadina (nella foto, un momento dell’ultimo consiglio comunale).

Nella commissione bilancio di questa sera, infatti, all’ordine del giorno è presente anche una seconda mozione firmata Compagnoni, Nogara, Agostinelli dove si affronta la medesima questione ma in termini diversi.

Nel testo, infatti, non si fa riferimento alla presunta discriminazione dei lavoratori italiani (riferimento invece presente nel testo proposto da Taldone e non accettato, in parte dei contenuti, dal sindaco Pellicini che chiese una limatura incommissione per renderla unanima), ma alle sole problematiche inerenti il disagio che tale decisione presa dalle autorità svizzere comporta.

Ecco il testo, che verrà trattato, nella riunione odierna, dopo la mozione Taldone.