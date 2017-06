Vandalismi in stazione, “Subito telecamere e controllo di vicinato”

Ancora vandalismi alla stazione di Gavirate

«Basta offendere e deturpare il bene pubblico, basta con questi atti imbecilli ed incivili. Cosa ci guadagnano questi delinquenti, ripeto delinquenti, nel perseverare in questo modo danneggiando luoghi pubblici e di ritrovo cari ai Gaviratesi. Non si rendono conto che a pagare sono le persone che ci lavorano e i cittadini con le tasse che versano ogni mese».

Interviene duramente Gianni Lucchina, capogruppo in consiglio comunale della minoranza “Per Gavirate, Groppello, Oltrona e Voltorre” che in una nota manifesta rabbia e disappunto per le continue scorribande alla stazione cittadina.

«Certamente non possiamo avere un Carabiniere per ogni angolo della strada, ma dobbiamo a tutti i costi intervenire per far terminare questi episodi e per scoprire gli autori di questi scempi – scrive. Subito nuove telecamere a raggi infrarossi oggi ormai diffuse in molte città, collegate alle forze dell’ordine che possano individuare e filmare e registrare i responsabili. Chiediamo alle forze dell’ordine una intensificazione del controllo notturno proprio dei questa zona».

«Un impegno corale,- conclude Lucchina – con la costituzione di un gruppo di controllo di vicinato a partire proprio da questa zona. Dobbiamo sentirci tutti impegnati a fermare questa situazione perchè sporcizia chiama sporcizia, scritta richiama scritta vandali richiamano vandali. Allora in modo corale ognuno per quanto di sua competenza si mobiliti. Non giriamo la faccia, colpendo il patrimonio pubblico significa colpire direttamente ognuno di noi. Difendiamo la nostra libertà di vivere in un paese accogliente e sicuro. Non possiamo lasciare sola la Pro loco (associazione che da 15 anni gestisce la biglietteria della stazione, ndr) ma dobbiamo sentirci tutti partecipi a difesa della nostra Stazione»