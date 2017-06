“Varese Campo dei Fiori”, sarà una edizione da record

Coppa dei Tre Laghi e Varese-Campo dei Fiori 2016

Fa già segnare un record la 26a edizione della Varese – Campo dei Fiori e Coppa dei Tre Laghi, la rievocazione storica della celebre gara motoristica del passato che al giorno d’oggi è riservata a equipaggi intenti a sfidarsi in prove di regolarità, cronometro alla mano, e non più in gare di velocità stradale come negli anni del Dopoguerra.

Galleria fotografica XXIV corsa Varese Campo dei Fiori e Coppa Tre Laghi 4 di 35

Il record dell’edizione 2017 è dato dal numero di partecipanti alla rassegna motoristica: sono ben 117 le vetture che tra sabato 1 e domenica 2 luglio viaggeranno sulle strade dell’Alto Varesotto, con una serie di tratti di trasferimento e una lunga sequela di prove cronometrate (ben 65) al millesimo di secondo per un totale di 220 chilometri. Una prova dura per vetture, pur rese perfette dalla manutenzione fedele, che hanno sulle spalle alcuni decenni di vita. (QUI l’elenco degli iscritti)

La manifestazione, gioiello principale di quelle organizzate dalla VAMS (Il Club Auto e Moto Storiche Varese), avrà come sede di partenza, come avvenuto spesso negli ultimi anni, il pieno centro cittadino: le operazioni preliminari si svolgeranno in piazza Montegrappa (e saranno a disposizione di curiosi e appassionati nelle vie circostanti a partire dalle 9), poi le vetture e gli equipaggi si sposteranno tra largo Sogno, piazza Ragazzi del ’99, via Carrobbio e via Bernascone da dove prenderanno il via sabato alle 12,30. E sempre il cuore della Città Giardino ospiterà – sabato sera – anche il prestigioso e ormai consueto match race: sfide a eliminazione diretta tra gli equipaggi meglio piazzati nel corso della prima tappa, sempre sul filo dei centesimi, nel mezzo di un grande pubblico formato da chi sceglie Varese per trascorrere la serata.

Se Varese è il cuore della manifestazione, i centri coinvolti sono numerosi: sabato (dopo la partenza) si salirà al Sacro Monte e al Campo dei Fiori per poi andare verso i laghi (Maggiore, Comabbio e Monate) con passaggio tra il pubblico nel centro di Cadrezzate. Poi sarà la volta delle valli del nord della provincia (Valcuvia, Valtravaglia, Valganna). La salita al Sette Termini precederà il passaggio di Porto Ceresio dove una giuria specializzata darà un voto all’eleganza di vetture e conducenti. Prima del match race serale, nuova salita verso il Campo dei Fiori.

Domenica si gareggerà al mattino (partenza alle ore 9 da piazza Repubblica), per fermarsi al Centro Commerciale Belforte verso le 11,30. Gran finale a Malnate con premiazione a Villa Monte Morone.

La 26a edizione della Varese Campo è valida sia per il campionato Tricolore Asi, sia per il criterium “Dagli Appenini alle Alpi” e sarà preceduta da venti vetture di marca Porsche, la celebre casa automobilistica tedesca che sta per compiere 70 anni e che ha così ricevuto questo tributo dagli organizzatori varesini. Come al solito però, il cosiddetto “museo a cielo aperto” che parteciperà alla prova della VAMS ha una caratura notevole: dieci le Lancia (dalla Aurelia alla Stratos, dall’Appia alla Delta), quattro le Jaguar, tre le Austin Healey. E poi ancora Triumph, Alfa Romeo, Bmw, Citroen e tante altre. Nella classe turistica ci sarà inoltre la possibilità di osservare anche le Rolls Royce, la Bmw Z1, l’Alfa Duetto ma pure la Chevrolet Torpedo del 1929 o la potente Corvette C4 con motore a 8 cilindri… tutti da ascoltare.