Varese Convention & Visitors Bureau, attraverso “Varese. Never ending stories”, mira a coinvolgere in modo sempre più attivo i veresini, i varesotti e i visitatori, rendendoli protagonisti della promozione del territorio.

In un contesto socio culturale dove il potere dello storytelling sui social affascina chiunque, il progetto, sviluppato sui social network Instagram e Facebook animerà il web per tutta l’estate, dal 1 luglio al 30 settembre.

Cuore del progetto sono le storie, quelle di chi vive il territorio ogni giorno e quelle di chi lo ha vissuto da spettatore, anche per poco tempo, raccontate attraverso fotografie o video.

Scopo dell’iniziativa è riscoprire Varese e la sua provincia guardandola attraverso gli occhi felici, nostalgici, tristi, innamorati di chi tra le sue strade, nei suoi boschi, lungo i corsi d’acqua o nei monumenti storici ha vissuto e vive la sua storia personale, cercando di portare le emozioni autentiche al centro dell’attenzione.

Il contest è aperto a tutti, professionisti e semplici appassionati, amanti di fotografia e video, di arte, sport e natura. Tutti sono chiamati a condividere luoghi famosi e angoli nascosti, bellezze naturalistiche, attimi, scorci suggestivi che hanno fatto da sfondo a momenti speciali, racconti di vita e di una provincia dai mille volti in grado di sorprendere con meraviglie nascoste dietro ogni curva.

Sarà possibile partecipare al contest “Varese. Never ending stories” caricando il proprio elaborato nella sezione dedicata del sito e al termine del concorso tutti i file raccolti contribuiranno allo sviluppo di materiali a supporto della valorizzazione del territorio.

Le storie chiaramente potranno essere raccontate attraverso i social, utilizzando gli hashtag ufficiali #varesestories e #vareseturismo.

L’iniziativa è stata presentata giovedì 29 giugno presso Unique, partner del Varese Convention & Visitors Bureau, per il quale si occupa della gestione web e social ed è responsabile del contest.

“Chi meglio dei cittadini che vivono il territorio può raccontare il territorio?”, è la domanda di Roberto Cazzaro, fondatore di Unique. “Con il contest vogliamo cercare di promuovere il territorio attraverso un’esperienza digitale a 360°, uscendo dagli schemi e provando a fare qualcosa di innovativo che sia coinvolgente per chi partecipa, che alla fine del contest avrà l’onore di essere nominato “ambasciatore” della provincia”.

Presenti all’evento, tra gli altri, Fabio Lunghi, Presidente del Varese Convention & Visitors Bureau, Antonio Franzi, addetto alla comunicazione della Camera di Commercio e Claudia Mazzetti, Assessore alle attività produttive del Comune di Gallarate, che ha dato il suo sostegno al progetto: “Spesso non abbiamo la capacità di valorizzare ciò che abbiamo sotto gli occhi e non ci rendiamo conto di quante cose belle ci sono intorno a noi. Come rappresentante dell’amministrazione comunale sostengo l’iniziativa e proverò a pensare a momenti o spazi dove poterla promuovere”.